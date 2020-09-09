"Коронавирус может устроить не одну волну": вирусолог Анатолий Альтштейн озвучил мрачный прогноз по COVID-19 

С начала пандемии коронавирусной инфекции прошло уже около полугода, а полноценно обуздать опасное заболевание мировой медицине до сих пор не удалось, несмотря на постоянно появляющиеся сообщения о разработках вакцин от COVID-19, в чем, к слову, неплохо преуспели российские специалисты. Как бы там ни было, но ситуация остается непредсказуемой, особенно, если учитывать приближение глубокой осени, когда традиционно обостряются практически все респираторные заболевания и наступает сезон гриппа и ОРВИ.

Проще говоря, несмотря на тот факт, что Россия, казалось бы, вышла на уверенное эпидемическое плато, а распространение COVID-19 в целом по стране выглядит относительно контролируемым, что позволило властям снять ограничения, многие продолжают опасаться прихода новой волны болезни. Причем, опасения эти во многом связаны не только с сами риском инфицироваться, но еще и потенциальной перспективой снова оказаться запертыми в четырех стенах на самоизоляции и лишиться возможности полноценно работать и, соответственно, зарабатывать. Тем более что многочисленные эксперты продолжают пугать россиян, озвучивая самые мрачные прогнозы и по поводу возможной второй волны, и даже по поводу возможного повторного карантина в стране.

К примеру, известный российский вирусолог Анатолий Альтштейн также не нашел чем обрадовать взволнованных граждан, отметившись не менее мрачной оценкой будущего развития событий. По словам специалиста, коронавирус пришел в жизнь каждого человека надолго, более того, уже этой осенью или зимой страну точно ожидает вторая волна COVID-19.

«Коронавирусная инфекция поселилась к нам надолго — это совершенно очевидно. Я думаю, что мы будем с ним считаться и обращать на него внимание еще на протяжении нескольких лет.

За это время коронавирус может устроить нам не одну волну. Этой осень нам предстоит столкнуться со второй волной коронавируса. Если этого не произойдет — мы столкнемся с ней зимой.

Однозначно можно сказать, что вторая волна будет, но давать точные прогнозы на этот счет — дело не очень надежное», — заявил Альтштейн.