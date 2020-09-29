Собянин жалуется, что пожилые люди его не слушают и выходят из дома

Мэр Москвы Сергей Собянин посетовал, что люди старше 65 лет, которым он ранее рекомендовал самоизолироваться, проигнорировали его призывы и продолжили ездить на общественном транспорте.

«К сожалению, мы видим, что трафик в метро, что все-таки большинство продолжает передвигаться по городу. Пожилых людей среди тех, кто передвигается, их гораздо меньше, но прилично, около 300 тысяч каждый день мы видим граждан, которые продолжают передвигаться по городу», — приводит слова градоначальника «Интерфакс».

Также Собянин подчеркнул, что в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в столице это может представлять серьезную опасность для здоровья пожилых людей.

Ранее сегодня мэр также объявил, что у московских школьников с 5 по 18 октября пройдут дополнительные каникулы.