Собянин: Пожилым с понедельника стоит самоизолироваться, возвращается удаленка

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте призвал граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, начиная с 28 сентября (понедельник) не покидать свой дом и ограничить контакты с окружающими, в том числе с родственниками, которым рекомендуется ходить за покупками для пожилых.

«По мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжелые последствия»,

— поясняет он, отмечая, что работающим пенсионерам стоит перейти на удаленку, получив больничный лист, либо соблюдать все меры безопасности.

Никаких формальных ограничений не вводится, за нарушение перечисленных мер не предусмотрена юридическая ответственность, они носят исключительно рекомендательный характер, следует из сообщения мэра.

Также Собянин напомнил о необходимости носить маски и перчатки (эти меры были обязательными всё время, хотя зачастую и не соблюдались) и попросил всех работодателей по возможности перевести персонал на удаленку: «Убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — пишет градоначальник.

За отсутствие маски и перчаток в магазинах и общественном транспорте с весны предусмотрена административная ответственность, а перевод работников в дистанционный режим пока носит рекомендательный характер.