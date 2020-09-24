СМИ: Закрывать экономику в связи с ковидом в Москве не будут

Источник агентства «РИА Новости» рассказал об ограничениях, которые будут введены в Москве с 1 октября. Согласно этим данным, гражданам старше 65 лет порекомендуют перейти на удаленную работу и отказаться от пользования общественным транспортом.

При этом в столице не будут устанавливать ограничения на прогулки на открытом воздухе. А также не будут «закрывать» столичную экономику ни сейчас, ни с октября.

В Москве сохраняется масочно-перчаточный режим. Сегодня были закрыты 43 супермаркета за его нарушение. Также мэр Сергей Собянин обратился к руководителям крупных компаний с просьбой перевести часть сотрудников на удаленную работу.

Кроме того, в Москве планируют открыть еще 74 центра для вакцинации граждан от коронавируса с помощью отечественной прививки «Спутник V».