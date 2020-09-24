На лекарство от ковида с недоказанным эффектом потратили 479 млн

Российские власти заключили контракты на сумму не менее 479 миллионов рублей для покупки препаратов с действующим веществом фавипиравир. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на данные портала «Госзакупки».

Ранее предполагалось, что фавипиравир будут использовать для лечения коронавирусной инфекции. При этом эффективность этого препарата против ковида до сих пор никем не доказана. Ни по одному из наименований лекарств с этим веществом не завершена третья фаза исследований. В США препарат не зарегистрировали из-за небезопасности.

В России закупки производились по наименованиям «Коронавир», «Арпливир», «Авифавир». Контракты заключались по большей части с единственным поставщиком.

Больше всего на фавипиравире заработало ООО «Биотэк» — контракты на 220 миллионов рублей. Ее владельцами, согласно данным ЕГРЮЛ, являются экс-сенатор Борис Шпигель и Евгения Шпигель.