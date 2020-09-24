43 супермаркета закрыли в Москве из-за нарушения масочного режима

В результате рейда Роспотребнадзора и департамента торговли в Москве закрыли несколько магазинов сетей «Магнолия» и «Перекресток». Об этом сообщает оперштаб столицы по противодействию пандемии коронавируса.

Всего было закрыто 43 торговые точки упомянутых торговых сетей.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немирюк посетовал, что сотрудники магазинов часто сами не соблюдают перчаточно-масочный режим и не требуют этого от покупателей.

За минувшие сутки в Москве выявлено 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В сентябре на москвичах начали тестировать российскую вакцину от коронавируса в рамках третьего этапа исследований.