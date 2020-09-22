Аптеки продают Арепливир от ковида. Что это – фуфло по дикой цене или панацея?

Лекарство от коронавируса за 13 тысяч рублей оценила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

С 21 сентября в российских аптеках начали продавать новый препарат от коронавируса Арепливир. Цена кусается: от 13 тысяч рублей за 20 таблеток. Меж тем ходят слухи, что сделано российское лекарство от ковида на основе японского препарата, запрещенного во многих странах мира из-за токсичности.

Почему стоимость нового лекарства от коронавируса так высока и что внутри коробки, Sobesednik.ru объяснила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

– Арепливир – это дженерик Фавипиравира, – подтвердила нам эксперт. – По поводу цены нужно обращаться в Министерство здравоохранения, которое ее зарегистрировало, потому что цена на дженерики, безусловно, должна быть ниже. Об этом, хочу напомнить, написано в 61 ФЗ об обращении лекарственных средств.

Но проблема в том, что Фавипиравир в ценовом варианте у нас даже не зарегистрирован. Он давным-давно употребляется в лечении туберкулеза. По сути мы получили эту формулу бесплатно. И технология синтеза, в общем, не потребовала ни долгосрочных и дорогостоящих клинических испытаний, ни серьезных расходов на исследование. Поэтому понять, с какой стати производитель собирается брать такие дикие деньги, довольно сложно. Но, безусловно, это вопрос к органу, который зарегистрировал такую цену. На мой взгляд, она не обоснована.

– Правда, что Фавипиравир был запрещен во многих странах из-за его токсичности?

– Нет, не запрещен. В России он употреблялся в рамках клинических испытаний в апреле этого года. Стоил копейки. В Японии его тоже пробовали, но японцы от него отказались в силу его малой эффективности по показаниям для лечения туберкулеза.

В любом случае ситуация с ценой на Арепливир мне кажется абсолютно необоснованной и требующей более глубокого изучения. Если мы говорим, что пандемия – это серьезный форс-мажор, то лекарство от коронавируса по идее должно войти в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Следовательно, цена на него должна регулироваться, должна быть обоснована по тем методикам ценообразования, которые сегодня существуют.

Просто так с потолка брать цену невозможно. Либо, если речь идет о производстве дженерика, то цена на него устанавливается из себестоимости его производства. В данном случае, понимая, что дорогостоящих клинических испытаний не происходило, 13 тысяч за Арепливир – цифра, на мой взгляд, чрезмерно завышенная.

– Производитель говорит, о том, что это рынок и есть большой спрос… поэтому он ставит такую цену.

– Это абсолютно недопустимая история! И регулятор здесь должен вмешаться. Но раз уже Минздрав зарегистрировал цену, то нужно разбираться с регулятором.

– Можно ли верить в эффективность Арепливира? Эти таблетки правда помогают от коронавируса?

– Это не вопрос веры, существует принцип доказательной медицины: есть ли результаты применения этого препарата. Поскольку Арепливир собираются продавать в аптечном ретейле в качестве средства для лечения вне стационара, у них должны быть все соответствующие данные. Опять же вопрос к регулятору: на основании каких документов, каких протоколов, доказательных материалов были приняты решение о регистрации и решение регистрации по такой цене. Все эти вопросы нужно задавать министерству здравоохранения. Пока из того, что мы видим, никакого заключения, кроме недоумения по поводу цены, нет.

Понятно, что будет ажиотажный спрос. Непонятно, будет это фуфломицин или реальное лекарство. Учитывая социальную значимость лекарства от коронавируса, цена на него должна быть жестко регулируемая и соответствовать государственным интересам – с соответствующими дотациями и субсидиями производителя. Ситуация скандальная и требует серьезного разбирательства.