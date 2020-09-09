На москвичах начали проверять российскую вакцину от ковида

9 сентября в столице стартовало пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса. Прививка от ковида теперь доступна любому жителю Москвы с местным полисом ОМС, не болевшим ОРВИ за две недели до вакцинации и не контактировавшему за это время с носителями COVID-19.

Всего в рамках исследования планируют привить 40 тысяч человек. Прививка делается в два этапа. Вторую инъекцию делают спустя 21 день после первой.

«Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку», — передает слова вице-мэра Анастасии Раковой столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Напомним, вакцина центра имени Гамалеи была зарегистрирована по ускоренной процедуре, после второй фаза исследования вместо положенных трех.

Накануне оперштаб подготовил инфографику в формате «миф/правда», где заверил, что вакцина разработана на готовой технологической платформе и успешно прошла предрегистрационные клинические испытания на животных, а после на людях от 18 до 60 лет. «Препарат переносится организмом так же, как и обычная прививка», — утверждают в оперштабе.