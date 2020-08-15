В НИЦ имени Гамалеи рассказали о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что добровольцы будут участвовать в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса амбулаторно.

Об этом сообщает ТАСС.

«Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить», — заявил глава центра имени Гамалеи.

По словам Гинцбурга, у добровольцев в первый день испытаний будут брать кровь, чтобы сравнивать прирост антител. Следующий забор крови будет проведён через три недели после первой вакцинации. Через 21 день после второй вакцинации у добровольцев ещё раз исследуют кровь.

Отмечается, что окончательного протокола по пострегистрационным исследованиям еще нет. Гинцбург предположил, что эти испытания будут более лёгкими, чем предыдущие этапы.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от COVID-19, которую назвали «Спутник V».