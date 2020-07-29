Собянина не оштрафуют за поход в кафе без маски – мэр не оставил улик

В Главном контрольном управлении Москвы заявили, что мэра Москвы Сергея Собянина не будут штрафовать за нарушение ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, после его похода в кафе без защитной маски, потому что на месте на него не составили протокол, а позднее не представили доказательств правонарушения.

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на директора Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексея Карнаухова, который и обратился в ведомство.

«Доказательств совершения административного правонарушения в уполномоченный орган не представлено», — заявил начальник отдела методологии контрольной деятельности Главконтроля Александр Клевцов.

Речь идет об инцеденте 16 июня, когда мэр провел встречу с рестораторами на открытой веранде одного из столичных кафе. Видеозаписи и фотографии встречи находятся в свободном доступе и распространялись пресс-службой градоначальника.