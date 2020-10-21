Валерий Соловей назвал имена людей, желающих перенять "власть Путина"

В последнее время вокруг только и разговоров, что о предстоящем транзите власти, который якобы вовсю готовят кремлевские стратеги. Несмотря на то, что внешне политическая ситуация выглядит относительно уравновешенной и стабильной, дискуссии вокруг судьбы высшей власти в стране все больше набирают обороты, а порой и вовсе превращаются в настоящее откровение.

Причем политологи знакомят общественность с самыми разными сценариями возможного транзита власти, попутно не забывая и о механизмах, в том числе и новообразованных, которые могут помочь действующему главе государства Владимиру Путину сохранить за собой всю полноту власти в России. Впрочем, довольно сильные позиции и у версии, согласно которой президент все же собрался уйти и даже занят выбором достойного преемника, способного продолжить заложенный внутренний и внешний политический курс.

Между тем, как утверждает известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, процесс «передачи», или «транзита» власти, которого многие его коллеги ожидают в обозримом будущем, в действительности уже стартовал. В то же время, считает Валерий Дмитриевич, речь не идет о спокойном и взвешенном выборе преемников, напротив, ситуация накалена до предела и в большей степени напоминает ожесточенную схватку между центрами влияния за право перенять власть в стране. Эксперт даже назвал имена отдельных «претендентов».

«Те перемены, которые у нас будут происходить в ближайшее время, уже начались, просто пока они еще не очень видны: сейчас идет ожесточенная схватка бульдогов под ковром. Они уже подбираются к шеям друг друга. Схватка началась и идет прямо сейчас, они борются за преемничество власти Путина – это Ковальчуки, это Тимченко, это Игорь Сечин, это Патрушев, тот же Дмитрий Медведев, и даже Сергей Собянин. Мэр Москвы в свое время был обласкан, потом был списан, сейчас же он нашел новых союзников в этой борьбе. Разные силы используют самые разные методы, вплоть до интриг и оккультизма. Они знают, что времена меняются», – заявил Валерий Соловей в интервью Максиму Шевченко.