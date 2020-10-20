Политолог рассказал, какие события в 2020 году определят контуры транзита власти в РФ

Если прислушаться к риторике огромного числа российских политологов и экспертов из других областей, которые все чаще пытаются спрогнозировать и обозначить основные параметры обсуждаемого уже не первый год «транзита власти», можно предположить, что момент реального транзита приближается семимильными шагами. Подчас даже создается впечатление, что политологи не просто строят прогнозы на основании данных из открытых источников, а имеют собственные инсайды из самых высоких коридоров, причем инсайды эти, очевидно, не из тех, о которых принято шептаться с кем попало.

Как бы там ни было, но политическая действительность в России сегодня такова, что транзит власти, если ему суждено состояться, будет происходить в крайне неспокойной обстановке, как внешней, так и внутренней. Политический кризис в Беларуси, обострение конфликта в Нагорном Карабахе, история с возможным отправлением Алексея Навального, украинский вопрос – эти и многие другие факторы являются основными драйверами внешнего давления на Москву. Между тем, у федерального центра есть масса сложностей и внутри страны, начиная от последствий коронакризиса, который, к слову, еще продолжается, заканчивая заметной социальной напряженностью, спровоцированной таким числом причин, что перечислять их можно едва ли не бесконечно.

И, несмотря на все это, отказываться от трансфера российские власти не собираются. Как считает известный российский политолог Илья Гращенков, «трансфер власти в России набирает обороты», хотя его сценарий окончательно не определен. По мнению эксперта, вариантов развития событий в данном случае может быть несколько.

«Многие решения завязаны именно на итоги выборов президента США, которые состоятся 3 ноября. Если Дональду Трампу не удастся пройти на второй срок, а его кресло в Белом доме займет Байден, это заметно отразится на отношениях между Вашингтоном и Пекином. В данном случае торговая война между странами может немного утихнуть, что заметно отразится на рынках, мировых ценах на энергоносители и курсе доллара. Кроме всего прочего, возможный приход к власти в Соединенных Штатах демократов может заметно повлиять на международную политику страны, и для России – прежде всего.

У российских властей на данный момент фактически отсутствует стратегия на ближайшие четыре года, поскольку ее построение требует принимать во внимание огромное количество переменных. А потому трансфер власти в стране идет вслепую и опирается лишь на ситуативные союзы и временные выгоды, не имея при этом окончательно сформированного сценария. Все, что происходит сегодня во внутренней российской политике, вроде создания Госсовета, разговоров о думских выборах 2021, а также возможной реформе всех институтов власти, по большому счету, является лишь отвлекающим маневром.

Ключевыми же событиями текущей осени могут стать вторая волна COVID-19, экономический кризис, который может за ней последовать, а также возможная девальвация рубля. И сумма этих обстоятельств будет определять дальнейшие контуры трансфера власти. Сможет ли гражданское общество навязать властям спокойный сценарий или же элиты предпримут попыток сохранить свое доминирующее положение любой ценой, пока сказать сложно. На текущем этапе власти пытаются разыграть максимально консервативный сценарий, делая при этом ставку на чрезвычайную ситуацию, которая связана с эпидемиологической обстановкой. В этой разнонаправленной тактике, хаос в общественно-политическом пространстве будет только увеличиваться и нарастать», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.