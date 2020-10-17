"Путин объявит о транзите в январе": Соловей заявил о смене власти в России

На минувшей неделе Владимир Путин внес в Госдуму собственный законопроект о Госсовете. Что будет дальше, Sobesednik.ru спросил политолога Валерия Соловья.

«Обновленный Госсовет будет аналогом ЦК КПСС»

– Действующий в настоящее время Госсовет работает на основании президентского указа. Зачем понадобился закон? Насколько можно понять из текста документа, обновленный Госсовет будет аналогом ЦК КПСС. С президиумом в роли аналога политбюро. Все это нужно для осуществления транзита власти, который, очевидно, уже начался.

Власть будет сконцентрирована в Госсовете и его президиуме. Во избежание двоевластия предварительно решено, что президент и возглавит Госсовет на первых порах.

Но те, кто находится вокруг Путина, кто принимает важнейшие решения, даже по стратегическому мышлению ни в какое сравнение не идут престарелыми советскими руководителями. Потому что нынешние руководители пришли во власть путем ничем не оправданной «возгонки». А те люди прошли определенную школу.

«Путин получит безграничные полномочия»

– По законопроекту, вопросы, находящиеся в ведении Госсовета простираются вплоть до муниципалитетов, чего нет у действующего органа, – замечает Соловей. – Президент в любой момент сможет ввести его состав «иных лиц» на собственное усмотрение. Также он сможет включить в круг решаемых вопросов все что угодно на том же основании.

Все это – домашняя заготовка под транзит, эта абсолютная каучуковость формулировок наделяет Путина безграничными полномочиями, позволяющими принять абсолютно любое решение.

В состав нового Госсовета не войдут полпреды президента в федеральных округах. Мне не известно, почему принято такое решение, но вообще сам этот институт уже давно избыточен.

Уже было объявлено, что законопроект о Госсовете будет рассмотрен в ускоренном режиме, первое его чтение состоится в начале ноября. Собственно, в последнее время Госдума так поступает постоянно, как будто забыв о регламенте. Такая спешка обусловлена только одним: все должно быть готово в декабре, когда будет принято решение о модели транзита. А в январе Путин сам об этом объявит.

Он вынужден спешить, у него на это есть свои причины. Да, это те самые личные обстоятельства непреодолимой силы, о которых я уже много раз говорил.