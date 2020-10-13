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Соловей о болезни Путина: Дочь президента ищет чудо-лекарство от рака

Политика
12:31, 13 октября 2020

Соловей о болезни Путина: Дочь президента ищет чудо-лекарство от рака
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Политолог намекнул на диагонз российского лидера и рассказал, сколько лет Путину может быть на самом деле.

Валерий Соловей уже несколько месяцев говорит о том, что Владимир Путин скоро не сможет управлять страной. В интервью Sobesednik.ru, которое политолог дал нам в мае, еще до Голосования по поправкам в Конституцию, Соловей рассказал о неполной адекватности российского президента, связав его состояние с приемом лекарств.

– Он не может управлять страной, точнее, он не сможет уже... – утверждал Соловей. – Просто возникнут абсолютно непреодолимые ограничения. Никто их не сможет преодолеть, даже Владимир Владимирович, как бы он ни старался... Он дееспособен пока что, но он уже не вполне адекватен. В его положении, учитывая характер лекарств, которыми он пользуется, это уже неизбежные побочные следствия лечения. И тут ничего нельзя сделать. Просто невозможно.

Тогда же Валерий Соловей заявил, что даже ближайшее окружение порой не понимает принимаемых Путиным решений. Сейчас, спустя почти полгода, политолог заговорил об усугублении ситуации.

По словам эксперта, президент, находящийся в «бункере» в своей резиденции в Ново-Огарево, резко ограничил число посетителей. И те высокопоставленные визитеры, которые раньше могли без особого труда получить у первого лица личную аудиенцию, теперь никак не могут попасть на приём.

– Он себя не очень хорошо чувствует в последнее время. Я бы сказал: не очень хорошо с нарастающей силой, – подтвердил политолог. – Он устаёт, поэтому не нуждается уже в больших компаниях. Ему тяжело переносить людей.

По словам Соловья, даже представители политического истеблишмента, привыкшие «попадать к президенту в режиме реального времени, уже несколько месяцев не могут с ним встретиться».

– Это у них вызывает расстройство, мягко говоря. А главное – напряжение. Они понимают, что что-то готовится, возможно, что-то нехорошее зреет, но они не могут ни на что повлиять, – рассказал политолог в интервью «Росбалту».

На вопрос ведущих, правда ли, что по указанию Путина ведутся работы над «зельем вечной молодости», Соловей дал утвердительный ответ.

– Над радикальным продлением жизни, – уточнил политолог. – Да, это правда. Но правда и то, что часть этих денег просто украдена.

Насколько я знаю, исследованием занимается его дочь Екатерина. Вообще, этой проблемой занимаются еще с середины прошлого десятилетия. Но результатов никаких нет.

При этом Соловей отметил, что предметом исследования является «не только продление жизни, а и более важный аспект – это чудо-лекарство от рака».

– Не случайно, что от рака? – уточнил ведущий.

– Нет, не случайно, – согласился Соловей.

Также Валерий Соловей рассказал, что, по его информации, настоящий возраст президента отличается от официального. И лидер страны на 2 года старше. Если сведения политолога верны, то 7 октября 2020 года Владимир Путин мог отметить не 68-летие, а 70-летний юбилей.

Напомним, что в день рождения президента политик Дмитрий Гудков и актер Станислав Садальский, не сговариваясь, пожелали Владимиру Путину одного и того же: поскорее уйти на пенсию.

Теги: #Путин #Валерий Соловей #дочь Путина

Рубрика: Политика

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