Садальский и Гудков пожелали Путину поскорее уйти на пенсию

Свои поздравления президенту в день его 68-летия озвучили актер Станислав Садальский и политик Дмитрий Гудков.

7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. Sobesednik.ru решил узнать, что известные люди желают президенту, который руководит Россией с 2000 года.

– Я бы ему пожелал скорее уйти на пенсию, других пожеланий у меня нет! – заявил нам политик Дмитрий Гудков.

Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР, тоже не оставил президента без поздравления.

– Желаю Путину спокойной старости. Вот у нас, пенсионеров, она прекрасная, – иронизирует актер. – Метро для нас закрыли, везде пугают штрафами, приходится наслаждаться интернетом.

Поэтому мое пожелание такое, – подытожил Садальский. – Всех денег не заработаешь, а у президента очень много работы. Пусть Владимир Владимирович уже отдохнет на благо себе и России!