Нет сил и времени, пора готовить отход: Потапенко заявил о закате эры президентства Путина

В последние месяцы в российском информационном пространстве образовался новый тренд на дискуссию о запланированном главой государства переформатировании вертикали власти. Именно под эти цели, убеждены многие политические обозреватели и специалисты из других областей, Путин ранее подал проект закона о правительстве, а также решил активно продвигать идею о создании Госсовета. На фоне этих решений многие предположили, что нынешний российский президент таким образом старается максимально продлить период своего нахождения у власти всеми доступными способами.

Российский президент Владимир Путин на данный момент уже не думает о том, как исправить ситуацию, переформатировать систему управления страной и сохранить власть, несмотря на то, что главе государства многие эксперты продолжают активно приписывать именно такие планы. Таким мнением поделился известный российский экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.

Стоп-кадр: YouTube

По словам эксперта, в последнее время Владимира Владимировича беспокоит лишь то, каким образом он может выбраться из ситуации, сложившейся в стране в том числе и по его вине. Что же касается ближайшего окружения президента, то здесь, убежден экономист, царит неразбериха, а рычаги управления Россией с некоторых пор утеряны.

«Для выстраивания новой системы управления у президента России Владимира Путина нет ни сил, ни времени. Он – человек пенсионного возраста, ему осталось не так много. В первую очередь Путину сейчас необходимо обеспечить свое существование – при том, что он уже совершил, задачей номер один сейчас является вопрос о том, как из всего этого выпутаться.

С каждым днем наблюдается все больше и больше движения органов высшей власти, которые хотят выкрутиться из содеянного и спокойно жить дальше. Вместе с этим окружение президента продолжает полностью поддерживать Путина, никто не смеет даже бровью повести, не говоря уже о критике.

В своем же кругу того самого окружения может происходить все, что угодно. Все полки уже давно пришли в движение, просто передвигаются они тихо, потому что очевидно – никаких реальных рычагов управления Россией больше не существует. Им нужно готовиться жить дальше», – заявил Потапенко в интервью Youtube-каналу «Спец».