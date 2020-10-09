Валерий Соловей: Битва между Путиным и Навальным теперь будет идти на смерть

Политолог уверен, что после возвращения в Россию война основателя ФБК с действующим президентом станет беспощадной.

Валерий Соловей сделал новое громкое заявление. Политолог согласился с мнением Алексея Навального о том, что к отравлению оппозиционного политика может иметь отношение Владимир Путин.

– Такого рода операции не могут быть реализованы без ведома первого лица, – считает Соловей. – Я уверен, что Владимир Владимирович был в курсе этих планов. Как минимум.

Как известно, Навальный, называя своих отравителей, был еще более категоричен. И это, по словам Соловья, свидетельствует о предстоящей ожесточенной схватке между двумя политиками, которая состоится сразу же, как только Алексей Навальный восстановит здоровье и сможет вернуться в страну. При этом Соловей допускает, что против Навального продолжат использовать финансовые рычаги, попытаются давить на оппозиционера через его окружение и «будут бить по всем его связям, по всем, с кем он сотрудничает и взаимодействует».

– Обратите внимание, как изменилась тональность Навального в отношении Путина. Если до этого эпизода (до отравления. – Прим. Sobesednik.ru) Навальный говорил о том, что Путину и его семье могут быть даны гарантии безопасности в случае его добровольного ухода, то сейчас Алексей выступает как последовательный и заклятый враг Владимира Владимировича. Я думаю, что это наложит очень серьёзный отпечаток на политическую ситуацию в России.

Это будет борьба не на жизнь, а на смерть. В прямом смысле слова. Я подчёркиваю это: в прямом смысле слова, – заявил в эфире «Эха Москвы» Соловей.