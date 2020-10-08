"Вы все еще сомневаетесь в заказчике?": Навальный задал неудобные вопросы о своем отравлении

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, который до сих пор находится в Германии, где проходит курс лечения и реабилитации после предполагаемого отравления боевым веществом группы «Новичок», снова вышел со сторонниками на связь. На своей страничке в социальной сети Алексей Анатольевич опубликовал пост, в котором снова обвинил в своем отравлении российского президента Владимира Путина и даже задал в связи с этим несколько неудобных и наводящих вопросов.

Кроме того, Навальный пообещал в скором времени вернуться в Россию и продолжить свою работу.

«Я постараюсь как можно скорее поправиться и вернуться в Россию, чтобы продолжить борьбу за то, чтобы вырвать нашу страну из рук воров и бандитов, которые ее захватили. Я не сомневаюсь, что за попыткой моего убийства стоит Путин. По крайней мере, на это указывают все последние события. А если кто-то так не считает, попробуйте ответить на вопросы. Почему до сих пор не возбудили уголовное дело? Почему нет расследования? Если нет ни дела, ни расследования, где моя одежда и мои медицинские документы? Где записи с камер в томской гостинице? Почему в больницу прибегали сотрудники полиции с криками "к нему можно приближаться только в костюме химзащиты"? Ну и так далее. Кто у нас в стране всем управляет: от ФСБ с МВД, до судов и больниц? Вот он и является заказчиком», — заявил оппозиционный блогер.

Вместе с тем Навальный высказал слова благодарности в адрес всех, кто оказывал ему поддержку в это непростое время. «Поддержка самых разных людей превратилась в ту огромную руку, которая и сумела вытащить меня оттуда, где я был. Спасибо!» — заключил Навальный.