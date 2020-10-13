"Собрался в преемники Путина?": журналист заявил о новом претенденте на пост президента России

Недавнее интервью председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина, в котором он рассказал о готовящемся на него покушении в 2000-х годах, а также непрозрачно намекнул на то, что входит в ближайшее окружение российского президента Владимира Путина, вызвало в экспертных кругах весьма неоднозначную реакцию.

Многие, к примеру, сразу же заговорили о серьезных политических амбициях бывшего министра финансов, а также о том, что он начинает свой поход в большую политику и откровенно нацелен не менее чем на президентское кресло. Примечателен и тот факт, что оценок высказываниям Алексея Леонидовича было дано немало, однако каждый раз они сводятся к тому, что глава Счетной палаты, очевидно, планирует повысить свою роль в вертикали власти.

Свою позицию по этому поводу высказал и политический обозреватель издания «Коммерсант» Дмитрий Дризе, отметив, как и многие его коллеги, что нашумевшее интервью Кудрина действительно имеет все признаки того, что председатель СП РФ имеет планы не просто задержаться во власти, но еще и заметно усилить свои позиции в ней.

«Интервью Алексея Кудрина Андрею Ванденко можно назвать интригующим. Бывший глава Минфина предстал не только в роли борца за реформы, который в свое время рисковал из-за этого попасть под пули бандитов, но еще и человеком, очень близким к Владимиру Путину. Это никогда секретом не было. Как бы там ни было, далеко не каждый может решиться рассказать о том, что обращается к главе государства на «ты», пусть и не всегда, а также о том, что, умилившись именно его лабрадором, семья президента решилась завести знаменитую Кони», — отмечает журналист.

На фоне этих тезисов Дризе задается вполне конкретным вопросом, который касается политического будущего Алексея Леонидовича.