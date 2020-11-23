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"Круче, чем у Гитлера": Соловей рассказал, как устроен бункер Путина

Политика
15:18, 23 ноября 2020

"Круче, чем у Гитлера": Соловей рассказал, как устроен бункер Путина
Владимир Путин // Фото в статье: Global Look Press
Владимир Путин // Фото в статье: Global Look Press

Владимир Путин давно не появляется на публике. Кардинально его режим работы изменился в конце марта, после контакта с заболевшим коронавирусом главврачом больницы № 40 в Коммунарке Денисом Проценко. С тех пор глава государства – на удаленке.

Кремль сообщает о единичных встречах Путина с чиновниками. Так, в ноябре президент хвастался новым бункером в Сочи, где он возобновил практику проведения военных совещаний – в отличие от большинства мероприятий с участием президента они прошли в очном формате. Эти встречи с руководством Минобороны в сочинской резиденции главы государства традиционно проводятся дважды в год. И хотя весной из-за эпидемии коронавируса от них пришлось отказаться, новая волна заболеваемости в начале зимы к срыву планов не привела.

На этот раз в «Бочаровом ручье» Путин собрал не только главных военачальников, но и ответственных за гособоронзаказ чиновников, с которыми он не виделся с марта. Именно там Путин поведал о завершении строительства нового суперсовременного центра управления ядерными боеголовками: со слов президента новый бункер обладает «исключительно высоким запасом прочности» даже в условиях ядерного удара. 

– Владимир Путин в настоящее время живет и работает в Ново-Огарево, он минимизировал очные контакты из-за угрозы COVID-19, попасть к президенту без тестирования на коронавирус невозможно – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который опроверг слухи о том, что президент якобы где-то «укрылся в каком-то бункере».

Это не шутка. С 1 апреля Путин с чиновниками совещается из своей резиденции в Ново-Огарево исключительно по видеоконференцсвязи. В Кремле не исключили, что удаленный режим работы президента может продлиться. Россияне теряются в догадках, где именно находится Владимир Путин и все ли в порядке у него со здоровьем. Одни предполагают, что президент обосновался в своей резиденции на Валдае, другие – что он в Ново-Огарево (согласно сайту Кремля, совещания по видеосвязи Путин проводит именно оттуда). Кто-то считает, что Путин вовсе находится «в бункере» Ямантау. О месте пребывания президента России, и о том, как оно устроено, в интервью «Собеседнику» рассказал российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей.

– Что такое «бункер Путина» – образное выражение, или есть в прямом смысле подземный бункер в пределах Ново-Огарева? 

– Да. Это специальное помещение, максимально защищенное, в том числе с помощью фильтров биологической очистки воздуха и воды, с тем, чтобы избежать возможной инфекции.

– Находится это помещение на земле?

– Я не знаю, может быть, оно находится и под землей – охотно это допускаю.

– Что вам известно про условия изоляции Путина?

– То, что он встречается с очень ограниченным числом людей. То есть на постоянной основе, если речь идет о чиновниках категории «А», это всего полдюжины человек, но не более десятка, а все остальные, включая спикера Госдумы, когда ему надо встретиться с Путиным, они проходят двухнедельный карантин. А вот скажем, мэр Москвы Собянин, он с Путиным уже несколько месяцев не может встретиться, несмотря на все попытки. 

– С чем это связано?

– Велика угроза, что малейшая инфекция для Владимира Владимировича может иметь роковой характер, оказать роковое воздействие. 

– В принципе, нам бы хотелось разобраться, как устроен бункер Путина – от мощной вытяжки до бронебойных дверей…

– Но это фильтры биологической защиты должны там стоять.

– Искусственный свет в окнах?

– Ну да, похоже – судя по кадрам, которые мы видим.

– По поводу охраны?

– Несколько контуров охраны обычно.

– Как у Гитлера?

– Да покруче! Ну что вы! Сейчас вообще охраняют президента круче, чем когда-то. Сейчас она значительно более серьезная, сейчас же детекторы движения, шума и прочая, прочая, прочая.

– Насколько давно, по вашим сведениям, Путин прячется в бункере от окружающих?

– Так вот с марта и засел.

– Это значит, с первой пандемии прямо?

– Ну да, с первой волной пандемии, совершенно верно. Ну он иногда выезжает, он летает в Бочаров ручей, но в основном там находится.

– В Ново-Огарево?

– Да.

– А про правительственный подземный бункер в горе на Урале?

– В Ямантау. Там есть бункер, он еще, по-моему, чуть ли не с начала 50-х годов строился, и он постоянно строится. Знаю, что в прошлом году там обновили резерв питания и прочего.

– Это связанно опять же с закрытием президента?

– Я думаю, что это было связано с подготовкой к войне – к конфликту локальному, который мог привести к масштабному обмену ядерными ударами. 

– Это очень надежный уральский подземный объект?

– Считается, что да.

– И он до сих пор используется по назначению?

– Он действующий. В смысле, он подготовлен на случай эвакуации высшего военно-политического руководства Российской Федерации.

– А бункер от «Газпрома» – «Алтайское подворье», который в 2009 году начали строить. Он тоже имеет отношение к президенту?

– Да. Вообще, это Газпромовская резиденция. Просто предполагалось, что президент там тоже сможет проводить какое-то время. Обычно несколько таких штаб-квартир запасных.

– Сколько по стране таких штаб-квартир запасных?

– Понятия не имею. Какой в этом секрет, если Путин сам сказал о том, что бункер новый для него построен. Какой же в этом секрет?

– По федеральным каналам не сообщают в новостях о бункере…

– Почему? Путин об этом сам сказал. Это было в федеральных новостях.

– Он употреблял слово «бункер»?

– Да, именно бункер, на случай ядерной войны. 

– Валерий Дмитриевич, какие существуют страхи из-за того, что страной управляют из бункера?

– Просто когда в критический момент, а сейчас у нас один из критических моментов в связи с пандемией, ухудшением социально-экономической ситуации, общение лидера с обществом и даже с элитами ограничено, это вызывает, по крайней мере, если не у общества, то у элит беспокойство.

– На примере – у кого из элит?

– У всех. У всех группировок элиты.

– Вам есть, что добавить по этой теме?

– Нет. Ну, кроме того, что все ожидают транзита (власти – ред.), который начнется ускоренно.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Путин #Валерий Соловей

Рубрика: Политика

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