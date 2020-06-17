Стала известна цена дезинфекционного тоннеля "как у Путина"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в целях профилактики коронавирусной инфекции в резиденции Путина в Ново-Огарево и в Кремле используются дезинфекционные тоннели. Через них проходят все: и сам хозяин обоих объектов, и его посетители, и Дмитрий Песков, хотя его борьба с коронавирусом уже в прошлом. Могут ли простые смертные позволить себе такие устройства и защищают ли они от COVID-19 на все 100%?

Перед тем, как опрыскать президента, министр экономики Пензенской области Сергей Капралов проверил действие тоннеля на себе лично

Как сообщает компания-производитель «Моторные технологии» из Пензы, человек, проходя по дезинфекционному тоннелю, с головы до ног опрыскивается жидким антисептиком, который распыляется под большим давлением. Процесс санитарной обработки происходит буквально в течение 3-5 секунд, система активируется автоматически: в ней установлен датчик движения.

Sobesednik.ru связался с представителем компании, которая производит дезинфицирующие тоннели, и выяснил, какие ощущения испытывает президент, когда подвергается санитарной обработке, и сколько стоит это чудо техники.

Дезинфицирующий тоннель, хоть и называется тоннелем, имеет небольшие размеры (максимальная длина 2,65 метра, высота – 2,2 метра, ширина – 1,5 метра) и форму прямоугольного контейнера.

– Да никаких особых ощущений нет при прохождении тоннеля, – рассказали нам в колл-центре компании-производителя. – Никаких брызг или потоков воды не ждите, одежда не будет мокрой, максимум – немного влажной. Вы вообще ничего не почувствуете.

Стандартный тоннель стоит 320 тысяч рублей, улучшенная модель – 510 тысяч рублей. Покупают у нас тоннели в основном предприятия, – оператор явно удивилась моим словам, что хочу приобрести тоннель «как у Путина» для себя лично.

Заказчик сам выбирает дезинфицирующее средство, в фирме-изготовителе тоннелей предлагают за отдельную плату приобрести у них же отечественную антисептическую жидкость на основе диоксида хлора.

– А от коронавируса она точно защищает? – интересуюсь я.

– Да о чем вы говорите! У нас вакцину до сих пор не изобрели! – оператор колл-центра сражен моим вопросом. Но быстро берет себя в руки. – Эта жидкость убивает 99% микробов и эффективна при профилактике различных вирусных заболеваний.