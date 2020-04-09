Чеснок для Пескова: топ-5 сомнительных защитных средств вместо блокатора вирусов

Накануне СМИ обратили внимание, что во время видеоконференции Владимира Путина с главами регионов на его пресс-секретаре Дмитрии Пескове появился странный бейдж, который при ближайшем рассмотрении оказался не чем иным, как блокатором вирусов — средством, которое выделяет диоксид хлора и якобы обеззараживает воздух. Причем эксперты считают, что штука это в действительности бесполезная, а может быть и вредная.

В соцсетях с тех пор, как туда утекли снимки Пескова, многие уже успели предложить свои варианты, чем бы пресс-секретарь президента сумел обезопаситься с таким же успехом. Мы не смогли остаться в стороне и тоже предлагаем несколько версий.