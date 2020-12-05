Путин может уйти? Гращенков назвал назначение Чубайса важным элементом транзита власти

Известия об увольнении Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации «Роснано» многие восприняли по-разному. К примеру, глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что с решением об увольнении Анатолия Борисовича российский президент опоздал на два десятка лет, попутно напомнив о «преступной приватизации». Некоторые россияне, к слову, тоже сочли ситуацию позитивной, ведь все еще жива память о «непростых» годах работы Чубайса в РАО ЕЭС.

Что же до экспертов и политологов, то большинство из них сухо отмечали, что продержаться на руководящих должностях столько лет Чубайсу помогла лояльность власти, да и в целом бесполезного человека уволили бы намного раньше. В связи с этим в экспертной среде сразу же было высказано мнение о том, что в скором времени Анатолий Борисович непременно получит новое назначение. Более того, издание The Bell со ссылкой на собственные источники сообщало, что бывшему главе «Роснано» уже уготована новая должность, связанная с климатом и экологией, в частности, он будет курировать взаимодействие с международными организациями по вопросам Парижского соглашения по климату и другим экологическим инициативам международного уровня.

Источник издание не подвел, именно так впоследствии и вышло. Накануне российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Анатолий Чубайс назначен специальным представителем главы государства по связям с международными организациями.

Впрочем, существовала и еще одна версия для нового назначения экс-главы «Роснано», которая с новым назначением Чубайса вполне сопоставима. Речь о недавних заявлениях политолога Ильи Гращенкова о том, что Анатолия Борисовича просто выводят из структур, приближенных к российской власти, чтобы он имел возможность вести от имени Москвы переговоры с новоизбранным президентом США и его ближайшим окружением.

Тем более, подчеркивал тогда эксперт, что в преддверии транзита власти Кремль остро нуждается в достижении договоренностей о потеплении отношений между странами, поскольку считает это гарантией невмешательства в процесс транзита. По мнению политолога, его предположения на данный момент сбываются полностью, о чем он не преминул сообщить через авторский Telegram-канал.