Хитрый ход в условиях транзита: Гращенков назвал две версии увольнения Чубайса с поста главы "Роснано"

Буквально накануне стало известно о том, что Анатолий Чубайс освобожден от должности главы госкорпорации «Роснано». Более того, уже 2 декабря российский президент Владимир Путин в рамках онлайн-совещания предложил занять вакантную должность зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Однако пресса и эксперты продолжают гадать о том, какими стали причины увольнения Чубайса, тем более, что официальная позиция, согласно которой с предложением об увольнении Анатолия Борисовича выступил Кабинет Министров, выглядит не очень убедительной.

Многие, к слову, сразу же обратили внимание на тот факт, что об увольнении теперь уже бывшего главы «Роснано» Владимир Владимирович рассказал, ни разу не упомянув его имени. Насколько странным и настораживающим является этот факт, оценить сложно, но в том, что это событие можно считать выходящим за рамки обыденных кадровых перестановок, мало кто сомневается. Эксперты позднее даже попытались найти причины освобождения Чубайса от должности в его провальной работе на посту главы госкомпании, перечисляя целую череду его проектов, которые оказались малоэффективными.

Между тем, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, причин увольнения Анатолия Чубайса из «Роснано» может быть несколько, и ни одна из них не имеет никакого отношения к показателям эффективности в работе Анатолия Борисовича.

«Вряд ли Чубайс смог бы продержаться в команде президента настолько долго, если был бы для системы бесполезным. Семья, старые элиты и олигархи, а также Дмитрий Медведев – все они остаются одним из наиболее влиятельных кланов, а вместе с системными либералами составляют наиболее успешный в финансовом плане блок кремлевских башен. Более того, сейчас, в условиях смены президента Соединенных Штатов, их роли могут существенно возрасти.

По одной из версий, увольнение Чубайса с поста главы государственной корпорации является хитрым ходом, который развязывает ему руки для ведения переговоров с новым главой США Джо Байденом. Это своего рода фиктивный развод с путинской системой, который повышает авторитет олигархов и Семьи на глобальной арене, выставляя их в роли основных переговорщиков на тему транзита власти.

Есть и другая версия, согласно которой Чубайс попросту переоценил степень своего влияния на систему. Рассчитывая на то, что ему удастся еще довольно долго контролировать "Роснано" посредством легализации отдельных западных технологий, которые удалось добыть разведке. Однако Чубайс ошибся в своих отношениях с первым лицом в государстве и, неожиданно для себя самого, был заменен», – утверждает эксперт.