Хитрый ход в условиях транзита: Гращенков назвал две версии увольнения Чубайса с поста главы "Роснано"

Фото: соцсети

Почему проект Романа Путина провалился? Гращенков прокомментировал неудачу "Young Путин"
Фото: кадр из фильма «На острие»

Спасибо Усманову: Ходченкова поиграла в интриги в сборной России по фехтованию
Анна Дурицкая // Фото: скриншот с YouTube

Любовница Бориса Немцова Дурицкая ушла от ответа о заказчике убийства политика
Фото в статье: Global Look Press

"Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Только не Дональд, а Иванка"
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press
Какая вакцина от коронавируса лучше: российская "Спутник V" или американская Pfizer
Сердце болит за чужой ковид: как волонтеры помогают медикам во вторую волну пандемии
Дмитрий Потапенко: Наш социум маргинализирован. Наше шоу – "Дом-2", наша еда – хлеб

Новости дня

03 декабря, четверг

[13:25]Санду отказалась от резиденции: "Не буду тратить госденьги на свое содержание"
[13:24]Из-за перегруза только 19% бригад скорой медпомощи укладываются в нормы
[12:52]В Минске цвета госфлага появились на табличках. Власти: с политикой связи нет
[12:10]"Чтобы зараза не разлезалась": 75% россиян поддержали отмену новогодних гуляний
[11:57]С 1 декабря россиян будут информировать о льготах в электронном формате
[11:37]Свердловским депутатам рекомендовали отклонить закон граждан о выборах мэра
[11:29]В 12 регионах России вернулась очная форма обучения вместо дистанционной
[11:22]В России новый антирекорд по приросту пациентов с ковидом – 28 145 человек
[11:01]В Москве следователя отправили под домашний арест по делу о поджоге здания СК
[10:58]Лионель Месси оштрафован на 600 евро за акцию памяти в честь Марадоны
[10:29]В США до марта рассчитывают распространить 200 млн доз разных вакцин
[10:24]Виктор Дробыш рассказал о крайне сложной ситуации в российском шоу-бизнесе
[10:03]"Новым людям" напомнили их место. Кампанию возглавил политтехнолог Минченко
[09:22]С Кокорина и Мамаева просят взыскать 1 миллион в качестве морального ущерба
[08:03]Пожар в Москве и депортация российских правонарушителей. Новости к утру 3 декабря

02 декабря, среда

[22:05]МГТУ им. Баумана заплатит полумиллионный штраф за вспышку ковида в вузе
[21:05]Мария Алехина задержана за акцию против полицейского насилия
[20:12]СК занялся расследованием убийства беременной девушки во время стрима на YouTube
[19:24]Житель Татарстана заплатит 150 тысяч за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
[18:30]В октябре в российских аэропортах на 23% сократился поток пассажиров
[18:08]Надежда Бабкина отказалась стать донором для тяжелых больных COVID-19
[17:44]Врачей и педагогов начнут прививать вакциной "Спутник V" на следующей неделе
[17:08]Виноват "Союз спасения": Долин рассказал, почему Эрнст не захотел терпеть его на "Первом"
[16:59]Информация о способах манипуляции с показателями ЖКУ стала незаконной
[16:02]Распространенность слепоты среди тех, кому за 50, за 30 лет снизилась почти на треть
[15:57]В Питере под незначительными предлогами лишают мандатов независимых депутатов
[15:36]В Горно-Алтайске мужчина требовал 300 тысяч, угрожая взорвать отделение банка
[15:28]Путин раскритиковал "цветные революции" в контексте белорусских событий
[15:23]В Калмыкии инженер колонии заставлял заключенных воровать скот
[15:02]Песков заявил, что россиян первыми обеспечат отечественной вакциной от COVID-19
[14:42]В России появился свой отец Маркетинга. Ему предстоит работа над Конверсией
[14:20]Российская школьница изобрела прибор, предупреждающий о нарушении дистанции
[13:57]Кремль не видит проблемы в расхождении данных о смертности от ковида
[13:41]Белгородская область первой отказалась от работы в канун Нового года
[13:09]Верховный суд разрешил не обслуживать людей без маски. Это намерены обжаловать
[12:28]Британия одобрила вакцину Pfizer. 40 млн доз начнут распространять через неделю
[11:31]Закрывается сеть премиальных супермаркетов "Алые паруса"
[10:42]У Кудрина коронавирус. Матвиенко самоизолировалась после контакта с зараженным
[10:16]В мире 30 млн женщин находятся в современных формах рабства – ООН
[10:14]В Омской области ребенок получил перелом из-за упавшей на него в школе батареи

Фото: depositphotos
Острая профилактика: Соус чили в домашних условиях
Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Фото в статье: depositphotos
Печеные овощи с фетой, картофельные шаньги и рулет с судаком: топ-3 зимних рецепта от шефа
Фото: Global Look Press
Новогодний карантин в Ярославле и крах общепита в Новосибе: Что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Интернет-береза в Омске и маска для колобка в Калуге: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Мясные радости: Топ-3 рецептов из индейки
Фото предоставлено Automama
"День жестянщика", или Как не попасть в ДТП: топ-5 простых советов
sobesednik logo

Хитрый ход в условиях транзита: Гращенков назвал две версии увольнения Чубайса с поста главы "Роснано"

Политика
12:41, 03 декабря 2020

Хитрый ход в условиях транзита: Гращенков назвал две версии увольнения Чубайса с поста главы "Роснано"
Global Look Press
Global Look Press

Буквально накануне стало известно о том, что Анатолий Чубайс освобожден от должности главы госкорпорации «Роснано». Более того, уже 2 декабря российский президент Владимир Путин в рамках онлайн-совещания предложил занять вакантную должность зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Однако пресса и эксперты продолжают гадать о том, какими стали причины увольнения Чубайса, тем более, что официальная позиция, согласно которой с предложением об увольнении Анатолия Борисовича выступил Кабинет Министров, выглядит не очень убедительной.

Многие, к слову, сразу же обратили внимание на тот факт, что об увольнении теперь уже бывшего главы «Роснано» Владимир Владимирович рассказал, ни разу не упомянув его имени. Насколько странным и настораживающим является этот факт, оценить сложно, но в том, что это событие можно считать выходящим за рамки обыденных кадровых перестановок, мало кто сомневается. Эксперты позднее даже попытались найти причины освобождения Чубайса от должности в его провальной работе на посту главы госкомпании, перечисляя целую череду его проектов, которые оказались малоэффективными.

Между тем, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, причин увольнения Анатолия Чубайса из «Роснано» может быть несколько, и ни одна из них не имеет никакого отношения к показателям эффективности в работе Анатолия Борисовича.

«Вряд ли Чубайс смог бы продержаться в команде президента настолько долго, если был бы для системы бесполезным. Семья, старые элиты и олигархи, а также Дмитрий Медведев – все они остаются одним из наиболее влиятельных кланов, а вместе с системными либералами составляют наиболее успешный в финансовом плане блок кремлевских башен. Более того, сейчас, в условиях смены президента Соединенных Штатов, их роли могут существенно возрасти.

По одной из версий, увольнение Чубайса с поста главы государственной корпорации является хитрым ходом, который развязывает ему руки для ведения переговоров с новым главой США Джо Байденом. Это своего рода фиктивный развод с путинской системой, который повышает авторитет олигархов и Семьи на глобальной арене, выставляя их в роли основных переговорщиков на тему транзита власти.

Есть и другая версия, согласно которой Чубайс попросту переоценил степень своего влияния на систему. Рассчитывая на то, что ему удастся еще довольно долго контролировать "Роснано" посредством легализации отдельных западных технологий, которые удалось добыть разведке. Однако Чубайс ошибся в своих отношениях с первым лицом в государстве и, неожиданно для себя самого, был заменен», – утверждает эксперт.

 

Теги: #Путин #Чубайс

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Майа Санду // Фото: Global Look Press

Политика

Санду отказалась от резиденции: "Не буду тратить госденьги на свое содержание"
Нет изображения

Политика

В Минске цвета госфлага появились на табличках. Власти: с политикой связи нет
Global Look Press

Политика

Хитрый ход в условиях транзита: Гращенков назвал две версии увольнения Чубайса с поста главы "Роснано"
Политика
Хитрый ход в условиях транзита: Гращенков назвал две версии увольнения Чубайса с поста главы "Роснано"
"Геноцида советского народа не было!": Сванидзе обрушился на Бастрыкина
Мат Пескова и Снегурочка в миниюбке: что творится за кулисами пресс-конференций Путина
Все дело в предстоящем транзите: политолог прокомментировал возможный выход Улюкаева по УДО
Общество
"Популизм лютый!": Пушкина обвинила Прилепина в дискриминации по половому признаку
"Выйдем на баррикады!": жителей Татарстана начали штрафовать за протесты против трассы М12
"Раньше армию сравнивали с тюрьмой, а теперь это подворотня": как живет непобежденная дедовщина
Подарки для Рогозина: Роскосмос потратит на новогодние безделушки 12 миллионов рублей
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Высшее чиновничество гибнет во время боевых развлечений – охоты и реконструкции; во время мужских праздников, на которых они только и могут реализоваться как мужчины. И эта смерть кажется мне более героической, чем такая жизнь

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Минтрансу вообще и Росавиации в частности следует определиться, был ли тот авиаинцидент с причиндалами в небе «самовольным маневрированием» или же во всем виноват топ-менеджмент «Победы»

Гозман Леонид

Гозман
Леонид

Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает

Культура и ТВ
"Человеческий голос" Альмодовара: Тильда Суинтон, кутюр и ничего лишнего
Вячеслав Чепурченко: Коньками исполосованы вся грудь и живот
Аркадий Мамонтов возвращается в родную гавань
"Плотников упал во время спектакля": каким был в жизни доктор Борменталь
Шоу-бизнес
"Гибну от тоски": близкую подругу Колтового сразил инфаркт
Татьяна Иванова о ссорах на "Суперстаре": Соседов заходится в экстазе и не контролирует слова!
Джигурда хочет заменить Колтового в шоу Кудрявцевой "Звезды сошлись" на НТВ
"Делюсь секретом": Екатерина Андреева рассказала, когда закончится коронавирус

Здоровье
Вирусолог объяснил, почему Путин спешит начать массовую вакцинацию от коронавируса
Объемы алкоголя не влияют на тяжесть похмелья: ученые обнадежили любителей выпить
Ученые: лекарства против тромбов не дают дополнительной защиты от COVID-19
Для похудения требуется только растительная пища
Туризм
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Столбун спекулировал на горе людей и обещал им легкие решения трудных ситуаций // фото: стоп-кадр с YouTube
Изображая Бога: Как Виктор Столбун "лечил" детей побоями и зачем к нему шли целыми семьями
Фото: "Проект", соцсети
Яхта "подруги Путина" Светланы Кривоногих плавает с эскортом ВМФ
Фото в статье: 2 mousquetaires.asso.fr, соцсети, скриншоты с видео
Позавидуют даже масоны: как Якунин, Сорос, Пригожин и Ди Каприо стали мушкетерами
Нонна Мордюкова // фото в статье: Анатолий Салунов
Нонна Мордюкова: Мне в валенках тепло и сухо
Фото в статье: Илья Давлятчин
Скованные одной трассой: дома тысяч владимирцев оказались на пути платной дороги
Дочь Калашникова // фото в статье: Global Look Press
Дочь Калашникова:
Живу на то, что осталось в наследство от папы
Илья Резник с женой // фото в статье: Instagram, Global Look Press
Илья Резник:
Мы с Ирой ни копейки не накопили. Но мы все равно счастливые люди
Константин Ивлев // фото в статье: Instagram
Константин Ивлев:
"Мне не стыдно ни за одно заведение, ни за одно действие"
Реджеп Эрдоган // Фото: Global Look Press
Станислав Белковский:
Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр
фото: Global Look Press, в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи!" / автор: Саша Гусов
Андрей Кончаловский:
В СССР никто, кроме Сталина, не понимал русского мужика
Александр Колтовой // Фото: Instagram
Брака уже не было: вскрылись новые детали отношений Колтового и Климовой
Александр Колтовой // Фото: Instagram
"Недолго горевала!": подругу Колтового застукали в объятиях "сына Зайцева"
Фото: Instagram
Расследование продолжается: дочь Легкоступовой рассказала о странной переписке певицы с Фирсовым
Фото: Global Look Press
Конфликт на "Суперстар": Лолита изводит Соседова из-за интимной жизни
Global Look Press
"Лучше бегите из страны": скандал на похоронах Марадоны взбудоражил соцсети
Как "топят" российские лекарства: проблемы отрасли на примере "Арбидола"
Фото: логотип "ТОМЕТа"
Маски сброшены или "химия" беззакония
5 лет суперхитов и суперновинок: "Новое Радио" отмечает юбилей
Global Look Press
Почему регионы остаются без угольных миллиардов
Фото: скриншот с YouTube
Уральский размер: екатеринбуржцы предложили надеть "костюм Грефа" на чиновников
^