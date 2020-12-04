"Что за нанотехнологии?" Зюганов назвал отставку Анатолия Чубайса запоздалой

По мнению Геннадия Зюганова, решение об отставке Чубайса с поста главы «Роснано» следовало принять намного раньше.

Об этом пишет издание «Новый век».

«Как мне кажется, Путин с данным решением опоздал на 20 лет. Его необходимо было принимать намного раньше. Более того, оно принято на основании документов, которые находятся в Государственной думе», – подчеркнул лидер КПРФ, напомнив о том, что в 1999 году Анатолия Чубайса должгы были привлечь к ответственности за «преступную приватизацию» – тогда парламентариям не хватило всего 15 голосов для принятия этого решения.

Геннадий Зюганов также заявил, что период правления Анатолия Чубайса в «Роснано» был провальным.