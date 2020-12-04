"Что за нанотехнологии?" Зюганов назвал отставку Анатолия Чубайса запоздалой

По мнению Геннадия Зюганова, решение об отставке Чубайса с поста главы «Роснано» следовало принять намного раньше.
Об этом пишет издание «Новый век».
«Как мне кажется, Путин с данным решением опоздал на 20 лет. Его необходимо было принимать намного раньше. Более того, оно принято на основании документов, которые находятся в Государственной думе», – подчеркнул лидер КПРФ, напомнив о том, что в 1999 году Анатолия Чубайса должгы были привлечь к ответственности за «преступную приватизацию» – тогда парламентариям не хватило всего 15 голосов для принятия этого решения.
Геннадий Зюганов также заявил, что период правления Анатолия Чубайса в «Роснано» был провальным.
«Вот сидит он в "Роснано" уже сколько лет. Вы каким телефоном пользуетесь? Вероятнее всего, китайским или американским? Почему он за столько лет не сделал ни одного приличного телефона? Это что за нанотехнологии? За два десятка лет Советский Союз после гражданской войны сумел восстановить и даже заново создать целые отрасли», – отметил главный коммунист России.