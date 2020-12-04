СМИ узнали, какие прозвища президент Путин дал лидеру КПРФ Зюганову и главе "Роскосмоса" Рогозину

Общественности всегда было интересно узнать о скрытой стороне жизни известных людей, особенно если дело касается первых лиц государства, высокопоставленных чиновников и политиков, тем более что их личная жизнь, как правило, скрыта от взоров посторонних за семью замками. Возможно, именно по этой причине любые подробности о неформальной стороне жизни и общения известных политиков вызывают столь неподдельный интерес у широкой публики.

И в последнее время российские журналисты, эксперты и инсайдеры выдали аудитории такое количество этой информации, что она, похоже, не всегда успевает ее «переваривать». Особенно отличились авторы утечек, рассказывающие россиянам о том, какие клички получили в своем близком кругу известные политики и чиновники.

Только этой осенью появилась возможность узнать, что столичный градоначальник Сергей Собянин, к примеру, является носителем клички «бульдозер», присвоенной ему якобы за готовность продавливать любые решения и распоряжения, спущенные сверху. В этот же период стало известно, что главу правительства России Михаила Мишустина часто сравнивают с бывшим генсеком Хрущевым, а потому и прозвали «хрущом».

А вот авторы Telegram-канала «Генерал СВР» и вовсе завели целую рублику, в рамках которой публикуют информацию о том, какие прозвища «раздает» своему окружению российский президент Владимир Путин.

Так, недавно канал обнародовал новую информацию, которая касается главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и лидера думской фракции КПРФ Геннадия Зюганова.