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Зюганову пора на пенсию: политолог рассказал, что в политику рвутся "новые лица"

Политика
16:02, 26 октября 2020

Зюганову пора на пенсию: политолог рассказал, что в политику рвутся "новые лица"
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В последнее время в России сформировалась очевидная тенденция на оппозицию к власти. Впрочем, если прежде речь шла именно о критике власти и несогласии с инициативами законодателей и действиями представителей исполнительной власти, то теперь формируется четкий запрос на «новые лица». Для политики в целом это явление новым не является, однако для российской действительности выглядит довольно странно, особенно если принимать во внимание тот факт, что россияне, несмотря на негативные оценки действий федерального центра, предпочитали скорее «плохую стабильность», нежели «хорошую неизвестность».

Наконец, речь теперь идет не просто о лицах, стоящих в оппозиции действующей власти, а именно о новых именах, на которые еще год тому назад политологи даже не стали бы делать ставку. Отметил эту тенденцию и известный российский политолог и глава Фонда изучения электоральных процессов Илья Гращенков, прокомментировавший итоги недавнего опроса «Ромира», согласно которому даже Алексей Навальный, не хватавший прежде звезд с неба, поднялся на необычно высокую для себя позицию.

«Новый опрос оказался весьма интересным. Тот факт, что первое место в нем занимает президент Путин, вряд ли станет для кого-то неожиданностью. В отличие от того, насколько резко поднялся рейтинг Алексея Навального, которому удалось войти в ТОП-5 и занять 4-ю позицию. Кому принадлежит эта заслуга? Самому Навальному или тем, кто неудачно пытался вывести его из игры – вопрос больше риторический. К слову, довольно резко повысился и рейтинг Платошкина, прибавив 46 пунктов. А вот лидер КПРФ Геннадий Зюганов в рейтинге доверия занимает лишь место в ТОП-30, где между Ярмольником и Малышевой. Зато Жириновский вошел в ТОП-3, несмотря на то, что рейтинг ЛДПР ниже рейтинга КПРФ», – пишет Гращенков.

Эксперт отдельно отметил, что растущий рейтинг компартии теперь никак не завязан на ее лидере, и задается вопросом о том, стоит ли коммунистам выдвигать Зюганова лидером партийных списков в рамках следующих выборов в Госдуму. 

«Во многом, против Геннадия Зюганова на данный момент играет его сговорчивость с Кремлем и нежелание использовать более радикальную риторику. Примечателен и тот факт, что самую высокую динамику роста среди политиков продемонстрировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. С точки зрения консервативного сценария, это только укрепляет его позиции», – подытожил политолог.

Теги: #Путин #Навальный #Жириновский

Рубрика: Политика

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