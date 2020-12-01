Подарки для Рогозина: Роскосмос потратит на новогодние безделушки 12 миллионов рублей

Чем тешит себя глава космического ведомства Дмитрий Рогозин, когда радоваться запускам ракет не приходится.

На сайте Госзакупок появилось 6 тендеров Роскосмоса на изготовление сувенирной продукции стоимостью от 735 000 до 2,3 миллиона рублей. Общая сумма – 12,4 миллиона рублей, обнаружил Sobesednik.ru.

Срок окончания подачи заявок пришелся на 26 ноября, то есть на «черную пятницу», под которой в торговле понимается сезон скидок перед новогодними праздниками. Однако не похоже, что товар покупается по выгодной цене.

Например, в Роскосмосе хотят приобрести 1000 брендированных зарядных устройств для смартфонов стоимостью по 1,9 тысяч рублей и 800 накидок почти по 3 тысячи рублей каждая.

Отдельный лот на Госзакупках предназначен для такого сувенира, как шар «Космос». Это 100-граммовое деревянное изделие, на которое вручную нанесены изображение спутников. Стоимость — 2,5 тысячи рублей за штуку.

Кроме того, в Роскосмосе заказали колбы для заваривания чая и 8 видов чайных капсул, скрученных вручную. Очевидно, по числу планет Солнечной системы (каждая — со своим вкусом). Всего таких наборов стоимостью 2,9 тысячи рублей будет изготовлено 800.

В заказе есть и классические примеры офисных подарков: брендированные ручки, календари, ежедневники и конверты.

Цель закупки в одном из лотов описана так: «Обеспечение сувенирной продукцией руководящего состава в рамках проведения поздравительных мероприятий к Новому году».