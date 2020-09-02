"В Кремле идет борьба двух башен": Геннадий Зюганов сделал громкое заявление 

Политологи уже давно говорят о том, что за кажущейся политической стабильностью в России на самом деле скрывается серьезная и непримиримая борьба, которую властные элиты ведут в надежде перехватить инициативу в управлении страной. И если прежде эксперты чаще говорили о том, что вся эта «борьба», по большому счету, заключается в противостоянии федерального центра и лично президента Владимира Путина с либеральными элитами, получившими в последнее время серьезное влияние, то в последнее время в их риторике актуализировалось противостояние несколько иного формата.

Теперь уже речь идет о разделении башен Кремля на два основных лагеря: силовой и либеральный. Именно в этом направлении, считают политологи, в обозримом будущем и будет строиться вся последующая борьба за власть в стране.

Примечательно, что об этой версии прежде никогда не высказывались представители системной оппозиции, однако теперь и они прерывают молчание, делая относительно громкие заявления в рамках этой дискуссии. К примеру, не так давно о борьбе башен Кремля высказался лидер думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Более того, если принимать во внимание тот факт, что в последнее время Геннадий Андреевич несколько снизил накал своих заявлений, сопряженных чаще всего с критикой действующей власти, можно сказать, что его заявление выглядит весьма тревожно.

«В Кремле есть минимум две так называемые "башни". Первая проводит линию по укреплению нашей страны, на реализацию социальных программ, на поддержку науки и образования.

Вторая — либеральная: остатки ельцинских времен, которые сидят во многих кабинетах. Сидят и продолжают наглую и мерзкую политику по разрушению России. Все их решения и высказывания продвигают интересы антироссийских сил, которые объявили нашей стране войну.

Объяснение этому достаточно простое: их интересы — на Западе, дети их обучаются в западных университетах, яхты, замки, самолеты — все там.

В Россию они приезжают как на вахту. Они не хотят платить нормальные налоги, они не хотят развивать нашу страну — оседлали наши природные богатства и продолжают выкачивать из страны деньги.

На месте Владимира Путина я бы давно сделал чистку кадров, потому что либеральная башня, засевшая в Кремле, продолжает влиять и на решения правительства и Кремля, и на средства массовой информации», — заявил Геннадий Зюганов.