Придумал лично Путин: СМИ рассказали о прозвище режиссера Никиты Михалкова в Кремле

Тренд на пикантные подробности из жизни известных российских политиков, высокопоставленных чиновников и просто знаменитых личностей, похоже, только набирает обороты. За последние недели именно благодаря этой тенденции российская общественность узнала немало интересных фактов из жизни тех, кто обличен властью и публично вынужден соблюдать «протокол». Между тем, как оказалось, в общении между теми, кто вершит судьбы, действуют те же законы, что и среди самых простых людей.

Так, осенью 2020 года российские журналисты и инсайдеры начали рассказывать публике о том, какие прозвища «приклеились» к тем или иным политикам. Благодаря этому многим стало известно, что премьера Мишустина в определенных кругах называют «хрущ», а столичного градоначальника Сергея Собянина – «бульдозер».

Авторы Telegram-канала «Генерал СВР» пошли еще дальше, рассказав обществу о том, какими прозвищами в отношении тех или иных персон оперирует лично глава российского государства Владимир Путин.

К примеру, в свое время выяснилось, что главу Совфеда Валентину Ивановну Матвиенко президент называет «валенком», а вот главу МВД Колокольцева прозвал «буксом». В список тех, кому Владимир Владимирович дал кличку, попал и известный российский режиссер Никита Михалков. Именно его прозвище было озвучено авторами в рамках соответствующей рубрики на канале.

«Известного режисера Никиту Михалкова президент называет "Дуремар"», – говорится в сообщении канала.