СМИ выяснили, каким прозвищем Владимир Путин называет Валентину Матвиенко

С появлением мессенджера Telegram российское информационное пространство заиграло принципиально новыми красками. Ведь теперь огромное количество популярных каналов могут позволить себе публикацию инсайдов из высших эшелонов власти в стране, легко скрывая не только свои данные, но и данные своего источника.

Хорошо это или плохо, судить сложно. Неоспоримым фактом в данном случае остается только один – российская общественность все чаще получает доступ к интересным и подчас даже в чем-то пикантным фактам из жизни власть имущих.

Так, авторы популярного канала «Генерал СВР» даже запустили специальную рубрику, в рамках которой рассказывают читателям о том, какие прозвища получили те или иные высокопоставленные российские чиновники в близком окружении. К примеру, совсем недавно сообщалось о том, что российский президент Владимир Путин дал главе МВД Владимиру Колокольцеву прозвище «Букс» из-за характерной особенности в работе министра, который, как говорится в сообщении, в отдельных случаях довольно медленно ориентируется в ситуации и не может оперативно принять решение согласно той или иной поступающей информации.

Теперь «Генерал СВР» озвучил прозвище, которым Владимир Владимирович пользуется для обозначения главы Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко.

Как выяснилось, от президента глава Совфеда получила прозвище «Валенок». Впрочем, никакого скрытого контекста в этой кличке, подчеркивают авторы канала, нет.