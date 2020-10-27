Модница Матвиенко сразит Путина, представ в платке с танками (фото)

В Совете Федерации решили принарядиться, правда, не очень понятно, к какому празднику. Согласно документации размещенного на сайте госзакупок тендера, не позднее 15 ноября на Большую Дмитровку должны поставить 54 платка трех типов и 10 шарфов производства уральского дизайнера Нины Ручкиной. Стоимость всей радости – 151 тысяча 200 рублей.

Нина Ручкина, насколько можно понять, дизайнер как дизайнер. Шьет дорогие вечерние и свадебные платья, а также делает украшения к ним. Но есть в ее творчестве еще одна ипостась. Однажды дизайнер изготовила коллекцию платков «Русские в моде».

О моде на русских у Ручкиной своеобразное представление: платки богато разрисованы танками, саблями, адмиралом Нахимовым, какими-то орденами и прочей милитаристской символикой.

Состав закупки вызывает немало вопросов. В Совете Федерации 187 сенаторов, то есть очевидно, что осчастливлены будут не все. Также вполне очевидно, что «платки тип 3» по 2400 рублей за штуку в количестве шести экземпляров предназначены для заместителей спикера верхней палаты Валентины Матвиенко — их как раз шестеро: два первых и четыре просто. И, что характерно, все они, кроме Галины Кареловой, мужчины. Не ясно, куда им привязывать всю эту красоту. Разве что использовать как банданы.

С шарфами по 2160 рублей за штуку тоже все более или менее понятно. Скорее всего, они предназначены для глав комитетов Совета Федерации, коих там как раз 10. Отрадно, что шарфик достанется в том числе и главе комитета по конституционному законодательству, отцу новой обнуленной конституции и автору ряда антиконституционных законов Андрею Клишасу. Носить такую дешевку г-н Клишас вряд ли будет, но она может пригодиться для иных, не совсем связанных с законотворчеством, целей.

Что в сенате намерены делать с тремя платками второго типа тоже по 2400, можно только гадать. Если они для Валентины Матвиенко и двух ее первых замов Турчака и Яцкина, то у последних по итогам окажется сразу по два патриотических платка типа 2 и типа 3. И они в этом плане станут даже круче Матвиенко. Не исключено, что все три как раз для нее.

Валентина Ивановна, как известно, подбирает разные брошки на разные случаи жизни, а теперь она сможет комбинировать их с платками. Платок с танчиками – универсальная штука.

Вообще, в коллекции дизайнера явно не хватает платка с «Новичком», а это, согласитесь, трендище. Но у Нины Ручкиной еще есть время.

А вот платков «тип 1» сенату на его нужды (так сказано про весь товар в документах закупки) требуется целых 45 штук. Тоже по 2400 – соблюдаем принцип равенства хотя бы тут. Вероятно, они достанутся руководству аппарата. Более ясную картину мы сможем увидеть в день президентского послания Федеральному Собранию, когда они все более или менее соберутся в кучку.