СМИ рассказали, какое прозвище Владимир Путин дал министру МВД Владимиру Колокольцеву

В последнее время в российском информационном пространстве начали активно озвучиваться факты из жизни представителей высшего эшелона власти, о которых обычным гражданам прежде не доводилось слышать нигде и никогда. По большому счету, такой открытости и информативности общественность обязана ряду политологов и экспертов, которые стали охотнее выносить на суд общественности инсайды из жизни Кремля и правительства.

Более того, своего рода законодателем мод с точки зрения раскрытия интересных фактов из жизни власть имущих ранее выступил известный российский политик, политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей. Так, именно с легкой руки Валерия Дмитриевича россияне узнали о том, что нынешнему главе правительства Дмитрию Мишустину в Кремле в свое время дали прозвище «хрущ», он же рассказал прессе о том, что российского президента Владимира Путина в близких кругах называют сразу двумя прозвищами: «папа» и «Михаил Иванович». Позднее тенденцию подхватил политолог Илья Гращенков, рассказавший о том, что столичному градоначальнику Сергею Собянину за личные и профессиональные качества, прежде всего, за готовность исполнить любое, даже самое жесткое указание «сверху», дали прозвище «бульдозер».

Теперь настал черед главы Министерства внутренних дел Владимира Колокольцева, о прозвище которого высказались авторы популярного Telegram-канала «Генерал СВР».

Причем, как пишут авторы, речь идет о прозвище, которое Колокольцеву дал не кто-нибудь, а лично глава государства Владимир Путин.

«Глава МВД Владимир Колокольцев получил от президент кличку "Букс". Связано это с тем, что министр, как считает Владимир Путин, далеко не всегда может понять, что делать с поступающими к нему данными – буксует», – говорится в сообщении.