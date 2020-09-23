Валерий Соловей назвал прозвище Владимира Путина среди его окружения

Известный российский политолог, доктор исторических наук и профессор Валерий Соловей давно известен многим россиянам благодаря довольно емким высказываниям на тему политической обстановки в стране. Более того, Валерий Дмитриевич отчасти прославился еще и благодаря огромному потоку инсайдов, которые исходят от него едва ли не каждую неделю.

Планы президента Путина на транзит власти, борьба за власть внутри элит, перспективы карьерного роста тех или иных федеральных чиновников и политиков – об этом и многом другом россияне в последнее время узнают именно после высказываний бывшего завкафедры общественных связей в МГИМО. Поговаривают, что из престижного вуза Соловья «попросили» как раз из-за его политической позиции и довольно острых высказываний.

Впрочем, не будь того увольнения, возможно, широкой публике так и не стало бы известно о многих процессах внутри российских элит, многие из которых выглядят не просто интересными, но еще и отчасти настораживающими. В частности, не так давно Валерий Соловей публично заявил о том, что российский президент не собирается оставаться у власти и даже вынужден будет покинуть свой пост раньше отведенного законом срока, намекнув на проблемы главы государства со здоровьем. А теперь озвучил еще одну пикантную деталь, о которой, вероятнее всего, знали лишь люди, имеющие доступ к высоким кабинетам. Политолог в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал о том, какое прозвище дали президенту Владимиру Путину в его ближайшем окружении. Эту информацию он озвучил, комментируя вопрос о возможном заговоре против Владимира Владимировича.

«Никакого заговора против Путина в Кремле нет и не было. Есть некоторые коллизии между группами и отдельным личностями, но они едины в принципиальных вопросах. В Кремле едины во мнении, что надо поддерживать Владимира Путина, который, по их мнению, контролирует ситуацию. Я думаю, придет время, когда он уже не сможет это делать, и в Кремле намерены сохранить путинскую систему правления без Путина для того, чтобы выжить самим.

На данный момент он их вполне устраивает. На дальней периферии в истеблишменте могут быть какие угодно разговоры, но это не заговор. Я могу сказать даже больше: не то что обсуждать, о таком даже подумать боятся. Когда в Кремле говорят о Путине, люди инстинктивно понижают голос, наклоняются к собеседнику и оглядываются по сторонам.

У Владимира Путина есть два прозвища: «Михаил Иванович» и «Папа». Некоторые называют его «Начальник», показывая пальцем наверх», — рассказал Валерий Соловей.