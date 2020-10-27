Политолог раскрыл прозвище Сергея Собянина в правительственных кругах

Вокруг персоны мэра Москвы Сергея Собянина в последнее время ведется довольно неоднозначная дискуссия. Политологи и журналисты в определенные периоды возносят столичного градоначальника едва ли не до небес, проча ему заметное усиление политических позиций, а иногда даже премьерские амбиции или возможную роль «преемника». В свое время, к примеру, отмечалось, что именно под руководством Собянина в Москве были приняты оперативные меры по борьбе с коронавирусом, которые позволили ему существенно повысить свою значимость в российской политике и вертикали власти.

Впоследствии эти разговоры сменяются на тотальный разнос всех обозначенных прежде перспектив, а в разных источниках всплывают сообщения о том, у Сергея Семеновича могут возникнуть довольно серьезные карьерные сложности, прежде всего, из-за негативного отношения к нему в Кремле. Ранее поговаривали даже о том, что Собяниным недоволен лично Владимир Путин, желающий якобы отправить главу столичной администрации туда, откуда он в свое время и прибыл в Москву. Вспоминают Собянину и «успех» в борьбе с коронавирусом, вот только теперь уже в совершенно ином ключе – дескать, рейтинги мэра обрушились на фоне недовольства граждан чрезмерно жесткими карантинными мерами в городе.

Как бы там ни было, но мэр Москвы на данный момент имеет все основания считаться человеком с туманными, но все-таки довольно серьезными перспективами во власти. О том, что ни падение рейтингов, ни конфликты с другими представителями правящих элит не способны заметно пошатнуть позиции Сергея Семеновича в обозримом будущем, не так давно высказался политолог Илья Гращенков. По словам эксперта, об этом может свидетельствовать и прозвище, которое дали Собянину после его прихода во власть.

«Поговаривают, что после прихода в Администрацию президента, а после и в правительство, Собянин получил там прозвище «бульдозер», поскольку был готов неукоснительно реализовывать любые, даже наиболее жесткие решения, спускаемые сверху. Не исключено, что именно благодаря этому качеству ему удалось в свое время возглавить Москву – город, к которому питерские элиты питали, пусть не неприязнь, но точно чувство непонимания. Снос МАФоф, зачистка московского купечества, превращение города в витрину страны, борьба с COVID-19, реновация – все эти задачи выполнялись как раз в фирменном бульдозерном стиле», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.

На этом фоне политолог отмечает, что никакие конфликты с представителями элит или падение рейтингов не несут для Собянина большой угрозы.