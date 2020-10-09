Мишустин заменит Путина на посту президента? Транзит власти в России и причем здесь Карабах

Глава российского правительства Михаил Мишустин проработал в должности премьера менее года, а его персона уже сейчас вызывает массу оживленных споров, в том числе с точки зрения большого политического будущего бывшего главы ФНС. Если вспомнить повестку российских СМИ января и февраля 2020 года, то есть, в «докоронакризисный» период, то о Мишустине, в основном, писали с двух точек зрения.

Во-первых, опытного налоговика называли человеком, которому предстоит наладить процесс повышения собираемости налогов в стране, выжимая из россиян и представителей бизнеса максимум на фоне грядущего кризиса, который был спровоцирован падением цен на нефть, внешнеполитическими проблемами, а позднее еще и усугублен пандемией, и который, вполне вероятно, в высоких кабинетах прогнозировали давно. Во-вторых, ряд экспертов представляли Мишустина как эффективную замену провалившему ряд социальных вопросов и национальных проектов Медведеву, тем более, что последний ближе к началу 2020 года оказался с околонулевым рейтингом доверия из-за нашумевших решений по повышению пенсионного возраста, налоговой нагрузки и других, названных в народе «антисоциальными».

Как бы там ни было, но в то время мало кто прочил Михаилу Мишустину роль более высокую, чем глава правительства на кризисный или посткризисный период. Между тем, ближе к концу года о нем заговорили именно в этом ключе. И если прежде о Мишустине, как о возможном преемнике Владимира Путина на посту президента России высказывались лишь наиболее дальновидные политологи и эксперты из других областей, то сейчас об этом говорят заметно чаще и громче. Более того, последние события явно свидетельствуют о том, что Кремль вполне может готовить Мишустина в президенты России.

Разумеется, на фоне этих разговоров многие начали обращать внимание и на особенности работы Михаила Владимировича в должности премьера, отмечая, что ряд предпринимаемых им действий может свидетельствовать о наработке целого ряда политических кейсов, которые прежде было принято связывать исключительно с главой государства.

Так, популярный Telegram-канал «Политджойстик», который, по заявлениям канала, ведет российский политолог Марат Баширов, обратил внимание на визит Мишустина в Ереван на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе, отметив, что действия российского премьера в данном случае можно расценивать как попытку Кремля превратить его во второго после президента человека с серьезным международным кейсом и существенно повысить его роль в отечественной политике.

«Премьер Мишустин прилетел в Ереван. Вопрос: полетит ли он потом в Баку? Если это случится, то станет понятно, что Мишустин выбран президентом Путиным на роль миротворца и в случае удачного поворота событий в Карабахе, а именно — прекращения огня, Мишустин станет реальным вторым человеком в системе власти России со своим ярким международным кейсом», — пишет политолог.

Впрочем, намеки на то, что в Кремле работают над повышением роли Мишустина и фактически стараются противопоставить его политический вес возросшему политическому весу московского мэра Сергея Собянина, которого в последнее время как раз и начали активно «сватать» на роль возможного преемника Путина, свидетельствует и о том, с каким энтузиазмом федеральный центр раз за разом, если не ставит палки в колеса Собянину, но как минимум предпринимает меры, существенно занижающие его роль в преодолении нынешнего кризиса. К примеру, еще в первые недели после начала эпидемии Собянин оказался первым в стране, кто распорядился создать при городской администрации оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. В Кремле ответили практически молниеносно – такая же структура была создана при российском правительстве.

Не стоит забывать и о многочисленных публикациях, в которых эксперты самого разного уровня заявляли об очевидном недовольстве Путина действиями столичного градоначальника, который в условиях «коронакризиса» в какой-то момент стал даже более заметной фигурой в стране, чем сам президент.

Отчасти настрой Кремля на борьбу против Собянина и попытки противопоставить ему Мишустина свидетельствуют и о других событиях. К примеру, не так давно авторы Telegram-канала «Кремлевский мамковед» обратили внимание на то, что российский президент возложил на мэра Москвы Собянина личную ответственность за взрывные показатели роста заболеваемости в городе. Более того, авторы канала подчеркивают, что сценарий введения пропускного режима, на котором настаивает окружение столичного градоначальника, на данный момент рассматривают с опаской.

«Основным фактором, кроме экономического коллапса, стал также проведенный ФСО опрос в отношении Собянина. Как показала социология, рейтинги мэра столицы обвалились, что ставит крест на любых его политических амбициях», — отмечается в сообщении.

Подтверждается это и результатами исследования, проведенного в сентябре 2020 года социологами ВЦИОМ. Уже тогда стало ясно, что Михаил Мишустин стал вторым после Путина российским политиком, которому доверяет население. И если в поддержку действий главы государства высказались 67,2% респондентов, то о доверии премьеру заявили 55,7% опрошенных. Остальные «конкуренты» от этих значений безнадежно отстали.

Иными словами, существует целый набор косвенных признаков того, что Кремль работает над усилением политических позиций Михаила Владимировича, попутно нанося «удары» по его предполагаемым конкурентам. А если добавить к этому многочисленные разговоры вокруг возможного транзита власти в стране или заявления отдельных политологов о том, что Владимир Путин в скором времени покинет президентский пост, можно предположить, что именно в Мишустине президент и его ближайшее окружение видят достойную замену и будущего главу государства.