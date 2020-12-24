"Многие звезды хотят в депутаты": Вассерман о выдвижении Пугачевой, Воли, Акинфеева

Анатолий Вассерман рассказал, какую пользу «Единой России» могут принести на выборах в Думу известные люди, да и он сам.

В СМИ появилась информация о том, что представители партии «Единая Россия» начали переговоры с рядом звезд об их возможном участии в качестве кандидатов в депутаты на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. В частности, упоминаются имена Аллы Пугачевой, Валерии, Павла Воли, Игоря Акинфеева, Анатолия Вассермана. Известный знаток в интервью Sobesednik.ru подтвердил факт переговоров с ним и рассказал о своих планах на депутатское кресло.

– Во-первых, звезды – тоже люди, и зачастую им тоже есть что сказать в сфере экономики и политики, – сказал нам Анатолий Вассерман. – Кстати, на прошлых выборах многие считали мое выдвижение укреплением для «Справедливой России», от которой я баллотировался. Совершенно не задумывались о том, что человек, к тому времени уже четверть века активно занимающийся политической публицистикой, политическими консультациями – всем спектром политической деятельности, может хотеть попробовать и другие формы деятельности.

Насколько мне известно, довольно многие крупные деятели в различных сферах тоже имеют что сказать в политике и тоже готовы в ней активно работать, в том числе становиться депутатами, – заявил Вассерман.

Во-вторых, выдвижение известных людей в списках кандидатов на выборы – это общепринятая технология во всем мире. Звезды в качестве кандидатов привлекают массовое внимание и повышают шансы той или иной партии в целом.

– Удивляют некоторые возможные кандидаты от «Единой России»: комик Павел Воля, например. Вы знаете его?

– Скорее наслышан, поскольку с тем направлением шоу-бизнеса, в котором он известен, я никоим образом не сталкиваюсь. Но слыхал о нем.

Если Павел Воля популярен у молодежной аудитории, тогда понятно, что той же «Единой России» хочется с его помощью избавиться от рассказов о себе как о чем-то консервативном и старомодном, – считает Вассерман.

Независимо от того, в какой мере это представление о партии верно, оно очень распространено. И понятно, что самой партии оно не нравится.

– Как вы отреагировали на предложение стать кандидатом в депутаты?

– Как ведущий постоянной телепередачи («Открытым текстом» на телеканале РЕН ТВ. – Прим. Sobesednik.ru), я не могу прервать эту работу без согласия руководства телекомпании.