Высмеял депутатов: Павел Воля опубликовал свой предвыборный плакат

Известный российский шоумен, резидент популярного юмористического шоу Comedy Club Павел Воля отреагировал на появившиеся слухи о том, что он якобы собирается баллотироваться на выборы в Государственную думу РФ. Соответствующая информация появилась на страницах издания «Ведомости».

Павел Воля решил развеять подобные слухи и опубликовал необычный шуточный пост в своём профиле в Инстаграм. На фото Воля предстаёт перед нами в строгом костюме, с серьёзным лицом. А рядом подпись: «Выборы в никуда. Никуда не баллотируюсь. Нет никакой программы. Ничего не обещаю. Ничего не выполню. Ничего. Никому. Нигде. Никогда. Неа».

В подписи к фотографии шоумен сообщает о том, что очень разочарован в «таком уважаемом издании как «Ведомости», которые распространяют о нем такие серьёзные слухи. Подписчики оценили юмор Павла и поддержали его в комментариях: «Идеальный кандидат, потому что честный!», «Нам нужен такой депутат, а в дальнейшем и президент Российской Федерации», «Голосуем за Волю в никуда», «Лучше бы вы пошли в политику, чем политика пошла в нас».