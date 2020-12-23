Проценко, Пугачеву и Акинфеева могут позвать в Госдуму

Инсайдеры партии «Единая Россия» сообщили журналистам имена публичных персон, к которым там намерены обратиться с предложением принять участие в выборах в Госдуму. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на материал газеты «Ведомости».

По данным двух информантов, приближенных к мэрии Москвы и партии «Единая Россия», среди потенциальных кандидатов числятся футболист Игорь Акинфеев, певицы Валерия и Алла Пугачева, комик Павел Воля.

Также в списке сыровар Олег Сирота, актер Иван Охлобыстин, экс-глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

Никто из перечисленных не стал давать комментарии по поводу переговоров.

Также инсайдеры отметили, что от мэрии в Госдуму могут пойти кандидаты, которые предпочли бы не участвовать в выборах от имени партии, хотя на грядущих выборах «Единая Россия» не планирует скрывать свой бренд, как на выборах в Мосгордуму. В частности, упоминается главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который тоже отказался от комментариев.

Предложение принять участие в выборах пока подтвердил только телеведущий Анатолий Вассерман, но не от партии «Единая Россия» и не от мэрии столицы.