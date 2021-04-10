Вице-премьер Украины заверил, что никаких планов по захвату Донбасса у Киева нет

Власти Украины не собираются начинать вторжение в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, их присоединение рассматривается исключительно в рамках переговорных процессов, так что «повторение Сребренице» невозможно, заочно ответил вице-премьер Украины Алексей Резников на выпады со стороны Кремля.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что источником эскалации конфликта является не концентрация российских войск на границе с Украиной, а возможность прямого полномасштабного нападения войск Киева на повстанцев и повторение «массовой гибели людей», как это произошло в Сребренице во время конфликта в Югославии.

«У Украины нет никакого плана насильственного освобождения тех территорий, поэтому мы везде заявляем про политико-дипломатический путь. — приводит ТАСС слова украинского вице-премьера. — Говорить о том, что мы сегодня на Украине боимся Cребреницы. Мы ее не боимся, мы не можем такого допустить, только политико-дипломатический путь».

Он также отмечает, что Украина не раз настаивала на возвращении к переговорам в рамках «нормандского формата» или контактной группы в Минске.

Ранее возможное полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины (в том числе и контролируемой Киевом) замглавы администрации президента России Дмитрий Козак оправдывал предполагаемой атакой Киевом Донбасса. Он также заверил, что это станет «началом конца Украины».