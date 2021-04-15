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Цены на отдых в Сочи взвинтили на 50%, воспользовавшись закрытием границ с Турцией

Общество - Туризм
09:40, 15 апреля 2021

Цены на отдых в Сочи взвинтили на 50%, воспользовавшись закрытием границ с Турцией
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Россияне, которые планировали отдых в Турции, после отмены авиасообщения с ней начали искать места отдыха в том числе внутри России, что вызвало резкий рост цен на курортах в Сочи. По данным ТАСС, в среднем отдых на майских праздниках там стал в 1,5 раза дороже.

«В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то — на 100%», — сказала агентству президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина. Она отметила, что те, кто планировал отдых в Сочи заранее и забронировал места, «спокойно приедут и останутся довольны». Остальным же придется довольствоваться теми предложениями, которые гостиницы выдвинут в новых обстоятельствах.

Председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина поясняет: система устроена так, что если номера были забронированы заранее, то вносится предоплата и цена на них уже не должна измениться. Причем работает это в обе стороны: когда цены на отдых упадут, а это, по её мнению, произойдет сразу после открытия Турции, те кто уже забронировал места в отеле будут вынуждены платить по прежней, высокой цене, а для новых клиентов цены станут ниже.

Напомним, что вскоре после заявления президента Турции Рэджепа Эрдогана о поддержке Украины и незаконном присоединении Крыма Россией, прозвучавшего на фоне эскалации ситуации на границе РФ с Украиной, российские власти увидели в турецких курортах эпидемиологическую опасность, связанную с коронавирусом. От закрытия границ пострадали 500 тысяч россиян, которые уже успели приобрести путевки, а также многие другие граждане, использовавшие Турцию как хаб для перелета в третьи страны или оставшиеся за границей.

Теги: #Тарифы и цены #Турция

Рубрика: Туризм

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