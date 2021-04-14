"Спасибо Путину за наш удачный отдых": Гудков застрял в Турции вместе с семьей

Политик Дмитрий Гудков встретил новость о закрытии авиасообщения между Россией и Турцией в Турции. Он с семьей как раз отдыхает в Алании. Все свое непонимание ситуации Гудков выразил в Instagram.

«Из Алании наблюдать за тем, как Владимир Владимирович мстит Реджепу Тайиповичу – это конечно непередаваемые ощущения, – написал Гудков. – Сидишь себе и гадаешь, сможешь ли ты вернуться в Россию или пора уже строить домик из песка. Или потом сядешь на двухнедельный карантин, хотя вакцинировался «Спутником V» и даже имеешь антитела. До сих пор, честно говоря, не понимаю.

Зато ясно другое. Теперь дошли до поедания туристов и туристического бизнеса.

Полмиллиона российских туристов купили туры. Более 30 миллиардов рублей турфирмы получили и уже потратили на закупку авиабилетов и отели и, скорее всего, вряд ли их смогут вернуть (и себе, и туристам).

Дело в том, что Крым требует жертв. Не только наших пенсий, не только падения рубля и санкций – но и людей. «А кто не будет брать – отключим газ».

Гудков рассказал о том, как соблюдаются меры противодействия распространению коронавируса в Турции. По его словам, там «все построже будет»: ношение масок обязательно не только в отеле, но и на улице, что проверяется полицией.

В столовую пускают только в маске и только после замера температуры при входе. Выдача еды в отелях «по тыканью пальца туристом» – нужно стоять за специальным ограждающим пластиковым окном и получать еду от официанта, который работает в маске и перчатках.

Даже на фуникулер пускают по QR-коду о ПЦР-тесте, а за тобой специальная машинка дезинфицирует кабинку.

«Билеты на самолёт и даже междугородние билеты можно купить только со специальным кодом здоровья – и это я не говорю уже о комендантском часе (за день, как известно, вирус отсыпается и набирается сил), – продолжает Гудков. – Все рестораны работают только на вынос, магазины закрыты, всюду санитайзеры».

«Нет, серьезно, несмотря на всю иронию, в Турции к мерам профилактики подходят очень серьезно. Но дело же не в Турции».

В конце заметки Дмитрий Гудков рассказал, как будут вывозить туристов из Турции.

«Аэрофлот» уже шлет письмо счастья. Своими словами: «Дешевые туристы! Кто хочет вернуться в Россию – сматывайте удочки, вывезем 13 и 14 апреля. Дальше – ваши проблемы». Спасибо товарищу Путину за наш удачный отдых», – завершает пост Гудков.