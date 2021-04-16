"Я позвонил — мне не ответили": Зеленский о прекращении войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль избегает контактов с ним. В интервью французской газете Le Figaro на вопрос о желании официальной Москвы положить конец противостоянию на юго-востоке Украины он рассказал, что в Кремле на его звонки не отвечают, а его запросы на общение с президентом РФ Владимиром Путины «теряют».

«Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ», — пояснил он журналистам.

Он также напомнил, что 26 марта, в день, когда на границе контролируемой Киевом территории и самопровозглашённых ДНР и ЛНР погибли четыре человека и когда начался новый виток эскалации конфликта, он направил письменный запрос на переговоры с российским лидером. Когда об этом запросе в публичной дискуссии упомянула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что он никаких запросов не видел. «Но я же помню», — возмущается Зеленский.