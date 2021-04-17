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Признание команды Навального экстремистской приравняет ее символику к свастике

Политика
23:16, 16 апреля 2021

Признание команды Навального экстремистской приравняет ее символику к свастике
Алексей Навальный // Фото: Global Look Press
Алексей Навальный // Фото: Global Look Press

В случае, если Мосгорсуд удовлетворит административный иск столичной прокуратуры о признании ФБК*, Фонда защиты прав граждан* и штабов Навального экстремистскими организациями, этот статус полностью парализует все финансовые потоки организаций. Об этом в своем телеграм-канале пишет глава «Агоры» Павел Чиков.

За финансирование организаций будет предусмотрена уголовная ответственность. СМИ будут обязаны упоминать экстремистский статус организации.

Символика организации и ее демонстрация будет наказываться по КоАП, как и свастика, поясняет Чиков. А те, кто посмеет публично представить символику на всеобщее обозрение, будет лишен возможности избираться в органы власти в течение года.

«Привлекаться к ответственности могут люди в том числе за прошлые посты с символикой экстремистской организации (10-летней и большей давности)», — пишет Чиков.

За участие в экстремистской организации для граждан предусмотрена уголовная ответственность.

*Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан внесены Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов

Теги: #Путин #Навальный #Уголовное преследование Навального

Рубрика: Политика

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