"Когда ты – символ": стал ли Навальный опаснее для властей, угодив в тюрьму?

Эксперты уже давно говорят о том, что несмотря на успешное и относительно не встретившее сопротивление решение «проблемы Навального» властями, говорить об окончательном списании оппозиционера со счетов не стоит. Как бы там ни было, но Алексей Анатольевич в течение нескольких последних месяцев уверенно демонстрировал способность формировать повестку, даже лишившись свободы.

Сначала он создал колоссальный ажиотаж вокруг фильма о «дворце Путина» под Геленджиком, находясь к тому моменту в СИЗО, позднее, уже из покровской ИК-2, сделал ряд заявлений, которые также оказали заметное влияние на внутреннюю политическую повестку. К слову, оппозиционер и сейчас продолжает это делать, ведь его иск к администрации колонии из-за проверки Корана на экстремизм многие оценили как очередной тактический шаг.

Не стоит забывать и о ближайших соратниках Навального, которые, в свою очередь, создают солидный фон поддержки для заключенного, обещая вывести на улицы сотни тысяч людей, требующих его освобождения. На фоне этих событий возник вполне резонный вопрос, не опасаются ли власти того, что даже оказавшись в заключении Алексей Навальный все еще опасен для них, и не является ли история с недопуском врача и игнорированием обращений супруги оппозиционера Юлии Навальной одним из косвенных подтверждений этого страха.

Впрочем, как считает российский политолог и глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, существует даже мнение, согласно которому, в неволе Навальный может представлять даже большую опасность, чем когда он находился на свободе. Между тем, убежден эксперт, власти считают, что это утверждение не соответствует действительности.