Неформально были другие сигналы: Венедиктов рассказал, как Кремль переиграл Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный с недавних пор находится в колонии во Владимирской области, откуда недавно опубликовал снимок со стриженой головой и поделился своими впечатлениями. Между тем журналисты, политологи и эксперты из других областей до сих пор пытаются понять причины такой развязки его истории, пусть ее и считают промежуточной и не окончательной.

Так, до сих пор ни у кого нет четкого ответа на вопрос, по какой причине оппозиционер все-таки решил вылететь из Берлина в Москву, несмотря на то, что власти посылали ему вполне четкие сигналы о том, что именно ожидает его на родине. Кто-то уверен в том, что Навальный был уверен: Кремль не решится на столь жесткие действия в его отношении. А провластные эксперты, к примеру, как один твердят о том, что оппозиционер отправился в Россию по указке своих «западных кураторов», чтобы стать своего рода жертвой и подогреть протестные настроения в стране.

Как бы там ни было, ответ на этот вопрос, похоже, не сможет дать сам Алексей Анатольевич, по крайней мере, на данный момент складывается именно такое впечатление. А потому дискуссия на этот счет, похоже, не иссякнет еще довольно долго.

К примеру, известный российский журналист, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов недавно озвучил свою оценку произошедшего. Более того, эксперт рассказал о том, что в Кремле после ареста, суда и отправки Навального в колонию многие «ходят довольными» тем фактом, что им удалось «выманить» оппозиционера в Россию и организовать его заключение.

Алексей Венедиктов

«Мне известно, что часть людей из политического кремлевского сектора посылала Навальному четкие сигналы через кого-то, что все для него обойдется домашним арестом. То есть, часть посылала ему публичные сигналы о том, что его тут арестуют, возбудят дела, схватят и посадят. А неформально были другие сигналы. Не знаю, дошли ли они. А сейчас они там ходят довольные, дескать "выманили". Поэтому, когда я называю это спецоперацией, речь идет об операции со стороны Кремля. А решение Навальный, конечно же, принимал самостоятельно. Я даже сказал бы о части Кремля, поскольку в Кремле к Алексею Навальному отношение разное. И объяснение, почему Навального нередко куда-то допускали, то избираться в мэры, то выехать за границу, хотя вполне могли закрыть – это как раз вопрос разного отношения к нему в Кремле. Но Навальный точно не провокатор и не агент. Это я должен сказать сразу», – отметил Венедиктов.

Оценил журналист и действия оппозиции, направленные на то, чтобы добиться освобождения оппозиционера из колонии.

«Полагаю, что освобождение Навального ведется через две позиции, через массовые протесты и через давление извне. Потому что без массовых протестов никакое внешнее давление ни на что не повлияет. Это примерно так же, как и история с Голуновым», – добавил он.