Россияне попросили "Врачей без границ" помочь Навальному

Заслуженный учитель России Тамара Эйдельман составила письмо на имя президента международной благотворительной организации «Врачи без границ» доктора Кристоса Кристу. Вместе с Евгением Ройзманом, Антоном Долиным, Юлией Галяминой и ещё 1741 человеком она просит организацию помочь лидеру российской оппозиции Алексею Навальному в получении медицинской помощи.

«Мы понимаем, что "Врачи без границ" не занимаются обычно индивидуальными случаями, а решают проблемы большого количества людей. Однако ситуация с Алексеем Навальным настолько выходит за рамки обычной, что мы призываем вас вмешаться в нее – как минимум, высказать свое мнение, как максимум – попытаться добиться доступа представителей "Врачей без границ" в колонию ИК-2 в городе Покрове, где находится Алексей Навальный», – говорится в тексте письма, которое публикует The Insider.

Г-жа Эдельман в обращении к доктору Кристу кратко пересказывает всё, что случилось с Навальным со времени его отравления химическим оружием «Новичок»: о его возвращении в Россию, «пытках» лишением сна, а также о тяжелой болезни политика, осложненной его голодовкой и угрозами принудительного кормления.

Она пишет, что в колонии под Владимиром Навальному дают исключительно «примитивные лекарства» (по всей видимости, имеется в виду ибупрофен), а также что его жизнь находится под угрозой:

«Значение Алексея Навального для общественной и политической жизни России огромно. К тому же, отказ в медицинской помощи – типичная ситуация в российских колониях»

Напомним, что оказать Навальному медицинскую помощь уже официально призвали Евросоюз, США, тысячи российских врачей, десятки мировых звезд, как минимум пять нобелевских лауреатов по литературе и многие другие.