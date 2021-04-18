Сторонники Навального анонсировали новые митинги по всей стране в его поддержку

Иван Жданов и Леонид Волков анонсировали новую протестную акцию в поддержку Алексея Навального*. Они сообщили об этом на своем Youtube-канале.

«Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. В такие моменты решения надо принимать мгновенно, потому что они решения могут изменить все. Сейчас именно такой момент», – заявили сторонники Навального.

В своем обращении они рассказали, что приняли решение не дожидаться сбора подписей 500 000 человек. «События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя», – подчеркнули соратники оппозиционера.

* Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несогласованных акциях протеста – прим. ред.

Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии ИК-2, ранее объявил о голодовке, чтобы привлечь внимание к своим проблемам со здоровьем. В заявлении на имя начальника колонии Навальный просил в течение трех недель оказать ему медицинскую помощь, разрешить передать лекарства и допустить для осмотра врача.

Лечащий врач Алексея Навального сообщает, что у политика наблюдается усилившийся риск почечной недостаточности, и есть вероятность остановки сердца. По словам врача-реаниматолога, кандидата медицинских наук Александра Полупана, на настоящий момент не существует никаких способов лечения оппозиционера вне больницы. Для поддержания ему можно поставить капельницу с глюкозо-инсулиновой смесью, это может оказать позитивное влияние на состояние Навального, но это не может служить заменой врачебной помощи в стационарных условиях, которые в данном случае просто необходимы, уверен реаниматолог.