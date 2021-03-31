"Кто лежит в робе, лысый?": Навальный объявил голодовку в колонии

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал, что отказался от еды в качестве протеста.

Напомним, что в настоящее время главный критик Кремля находится в колонии во Владимирской области, где у него, по словам адвокатов, ухудшилось самочувствие: у Навального начались проблемы со спиной и постепенно начала отниматься нога.

«Черт бы с ней, с правой ногой, Александр Александрович! Обошелся бы как-нибудь одной. Но вот двух ног мне лишаться не хочется. Несправедливо это будет: у всех по две, а у меня ни одной», – пишет оппозиционер в новом посте своего Instagram.

В нем политик заявляет также, что с этого дня он начинает голодовку.

«Кто лежит в робе, лысый, в очках на кровати с Библией в руках? Это я. С Библией, потому что это единственная книга, которую я смог получить за три недели. А на кровати (суперскандальное нарушение правил), потому что объявил голодовку», – рассказал Навальный.

В своем заявлении на имя начальника колонии Навальный просит в течение трех недель оказать ему медицинскую помощь, разрешить передать лекарства и допустить для осмотра врача.