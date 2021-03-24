Сильные боли: Волков заявил о резком ухудшении состояния здоровья Навального в колонии

Алексей Навальный, осужденный и отправленный в колонию еще в феврале, с конца минувшей недели столкнулся с проблемами со здоровьем. Сильные боли в спине, не может наступать на ногу – так описывают состояние оппозиционера его ближайшие соратники, которые снова бьют тревогу из-за того, что администрация колонии, по их же словам, не дает ему пообщаться с визитерами.

Навального снова не могут найти. Вернее, предполагают, что он находится, где и должен – в ИК-2 в Покрове, – вот только встретиться с ним в назначенное время адвокаты не смогли. Причем, встречи с ним они добиваются весь день 24 марта, однако администрация колонии якобы завуалированно этому препятствует. Об этом рассказал глава региональных штабов Навального Леонид Волков в своем авторском Telegram-канале. Чтобы более точно описать ситуацию, Волков даже привел прямым текстом слова адвокатов Алексея Навального Вадима Кобзева и Ольги Михайловой, которые на данный момент находятся в Покрове.

«Запись на встречу с Алексеем Навальным была на 13 часов дня. Однако по состоянию на 16 часов 45 минут нас все еще не пускают. Объяснили это режимными мероприятиями, которые проводятся с утра и до 15 часов. Но адвоката, который был в очереди еще за нами, пропустили еще в 15 часов.

[...] Это первый случай за все время незаконного ареста Алексея, когда адвокаты не могут попасть к нему в назначенный день.

Нам не понятно, где Навальный и почему его пытаются спрятать от адвокатов. С конца минувшей недели у него резко ухудшилось здоровье: начались сильные боли в области спины. Кроме того, он передавал, что у него отнимается нога, не может на нее наступать. При всех обстоятельствах, которые нам известны, резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать серьезного беспокойства.

Предполагаем, что он на данный момент может находиться в тюремном медблоке, – приводит Волков слова правозащитников.